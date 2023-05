T-Mobile zamyka taryfę Frii w ofercie na kartę. Migracja do GO!

Łukasz Szewczyk

• Od 28 czerwca T-Mobile rozpocznie automatyczne przeniesienie osób korzystających z taryfy Frii na nowszą taryfę GO!

• Każdy użytkownik za zmianę taryfy Frii na GO! otrzyma ekstra jednorazowy bonus 100 GB na 100 dni.

Zmiany w T-Mobile. Osoby, które aktualnie korzystają z taryfy Frii, zostaną automatycznie przeniesieni na taryfę GO!. Jak informuje operator, zmiana ta jest bezpłatna środki zgromadzone na koncie zostaną zachowane, a aktualna ważność konta nie zostanie skrócona. Nie zmienią się także stawki za podstawowe połączenia cennikowe, czyli: SMS-y, MMS-y, rozmowy czy internet. Dodatkowo od 28 czerwca, każdy z nich otrzyma jednorazowy bonus 100 GB na 100 dni za zmianę taryfy Frii na GO!Użytkownicy otrzymują GB po każdym doładowaniu, a doładowanie konta za 5 zł wydłuża jego ważność o kolejne 31 dni. Ci, którzy chcą mieć konto ważne na połączenia wychodzące przez rok, mogą wybrać ofertę "Rok ważności konta" za 20 zł.To nie koniec benefitów wynikających z taryfy GO!. Użytkownicy mogą skorzystać z promocji "Rok Internetu" z:• 2400 GB przez 365 dni (12 x 200 GB) z ofertą cykliczną od 35 zł lub• 4800 GB przez 365 dni (12 x 400 GB) z ofertą cykliczną za 45 zł.W zależności od posiadanych obecnie usług w ramach taryfy Frii, w dniu automatycznej zmiany na taryfę GO!, użytkownikowi aktywowana zostanie odpowiednia opcja.Jeśli będzie posiadał na swoim koncie aktywną ofertę:• "Bez limitu za 1 zł dziennie", to po zmianie na taryfę GO! zostanie automatycznie aktywowana oferta "GO! XXS",• "Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 1 GB za 5 zł" w wersji płatnej oraz na próbę, to po zmianie taryfy zostanie automatycznie aktywowana oferta "GO! XS",• "Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 zł", to po zmianie taryfy zostanie automatycznie aktywowana oferta "GO! XS",• "Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 10 GB za 30 zł", to po zmianie taryfy zostanie automatycznie aktywowana oferta "GO! S".Jeśli użytkownik nie będzie posiadał aktywnej żadnej z wyżej wspomnianych ofert, to korzystać będzie z usług telekomunikacyjnych zgodnie z cennikiem taryfy GO!.Aktywacja nowej oferty, wskazanej powyżej, połączonej z migracją na taryfę GO!, nastąpi w ostatnim dniu cyklu obecnej oferty. Dokonanie zmiany taryfy i aktywacja usługi zostaną potwierdzone SMS-em.Do 27 czerwca 2023 r. użytkownicy taryfy Frii mogą również samodzielnie zmienić taryfę na GO! w dogodnym dla siebie momencie, na przykład w aplikacji "Mój T‑Mobile