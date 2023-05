Łukasz Szewczyk

Miesiąc za darmo na start w ofercie Plus na Kartę

• Od środy (17 maja 2023 roku) startuje promocja skierowana do nowych klientów Plusa na Kartę.

• W pierwszym miesiącu po aktywacji startera można otrzymać w prezencie nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich oraz nawet 300 GB z dostępem do sieci 5G.