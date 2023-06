Netia z oknem otwartym kanałów TV dla dzieci

Łukasz Szewczyk

• Z okazji Dnia Dziecka Netia przygotowała prezent dla abonentów usług telewizyjnych.

• To pięć kanałów TV dla młodszych i starszych dzieci, które będą dostępne bez dodatkowych opłat aż do końca czerwca

Liczba kanałów, które poszczególni abonenci otrzymają bez dodatkowych opłat jest uzależniona od posiadanego pakietu usług telewizyjnych. W ramach trwającego do 30 czerwca 2023 roku okna otwartego udostępnione zostaną następuje kanały:(pozycja EPG 111) jest skierowany przede wszystkim do chłopców w wieku od 6-14 lat. Disney XD prezentuje fascynującą mieszankę programów typu live-action oraz seriali animowanych. Wśród propozycji programowych kanału znajdują się również filmy oraz krótsze formy telewizyjne, przedstawiające programy z udziałem widzów kanału.(39), to kanał edukacyjno-rozrywkowy skierowany do dzieci w wieku szkolnym. Oferta programowa uczy, bawi, rozwija i porusza tematy z wielu dziedzin: od eksperymentów chemicznych, przez biologię, historię, wynalazki aż po gotowanie. Kanał najbardziej zainteresuje dzieci w wieku 7-12 lat.(110) jest kanałem familijnym, adresowanym do całych rodzin, który, pod względem oglądalności, zajmuje aktualnie drugie miejsce na rynku młodzieżowym. Znajdziemy tu zarówno animacje, seriale jak i najpopularniejsze filmy Disneya.(106), to kanał dla maluszków od 4 roku życia, łączący edukację z rozwojem. Disney Junior zachęca dzieci do śmiechu, śpiewu, tańca, a przede wszystkim do dobrej zabawy.(114) jest skierowany do najmłodszych widzów, w wieku od 2 do 6 lat oraz ich rodziców. Na antenie stacji można obejrzeć interaktywne, pobudzające wyobraźnię bajki, łączące zabawę z edukacją. Kreskówki emitowane na kanale nie tylko bawią, ale również w nowoczesny sposób uczą, m.in. podstaw języka angielskiego czy wzorów matematycznych. Nick Jr. nadaje w języku polskim 24 godziny na dobę.