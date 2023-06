Nowe pakiety w Play na kartę. Nawet 4800 GB przez rok

Łukasz Szewczyk

• Nowe promocje w ofercie Play na Kartę

• Nawet 4800 GB do wykorzystania przez rok

• Nowe pakiety bez limitu, także z minutami do Ukrainy

Dzięki nowej ofercie, klienci Play na Kartę wszyscy korzystający z nielimitowanych pakietów w cenie 45 zł miesięcznie, XL oraz UA XL, mogą korzystać z dodatkowych nawet. To 12 paczek po 400 GB miesięcznie. Z kolei wybierając pakiet za 40 zł, czyli L oraz UA L, przez rok można otrzymać nawet 2400 GB - czyli 12 paczek po 200 GB. Przy aktywacji nowego startera i doładowaniu można otrzymać dodatkowe 200 GB za darmo.Dla klientów Play na Kartę, którym zależy na możliwości swobodnego komunikowania się z bliskimi operator przygotował nowe pakiety bez limitu. Od teraz klienci mogą korzystać z pakietów oferujących poza nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami także większe paczki danych:• XL 5G za 45 zł - bez limitu (z 60 GB z pełną prędkością)• L za 40 zł - 50 GB• M za 35 zł - 35 GB• S za 35 zł - 30 GBDodatkowo operator przygotował też odświeżone pakiety dla osób często komunikujących się z bliskimi w Ukrainie. Zawierają one nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce, duży pakiet danych oraz paczkę minut do ukraińskich sieci Kyivstar, Vodafone i lifecell:• UA XL 5G za 45 zł - 1500 minut do Ukrainy i internet 5G bez limitu z 50 GB z pełną prędkością• UA L za 40 zł - 1000 minut do Ukrainy i 40 GB• UA M za 35 zł - 1000 minut do Ukrainy i 30 GBKlienci za pośrednictwem serwisu Play24 mogą aktywować automatyczne doładowania w jednym z trzech wariantów: raz w miesiącu, przed odnowieniem pakietu, przed utratą ważności konta.