Abonament za 0 zł przez 9 miesięcy za przejście do T-Mobile

Łukasz Szewczyk

• T-Mobile z nową ofertą dla przenoszących numer

W ramach nowej oferty, każda osoba, która przeniesie numer do magentowej sieci i postawi na plan taryfowy "L Nielimitowana" z internetem bez limitu prędkości i danych przez 9 miesięcy będzie mogła korzystać z abonamentu za 0 zł.W ofercie "L Nielimitowana" prócz internetu bez limitu prędkości i danych, użytkownicy otrzymają nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz trzymiesięczny, bezpłatny dostęp do usługi "Rozrywka bez Ograniczeń". Dodatkowo klient dostanie do dyspozycji drugą kartę z internetem mobilnym 50 GB, który będzie można przetestować przez 30 dni bez ponoszenia opłat np. w smartwatchu, routerze czy na tablecie. Po tym okresie, zgodnie z zasadą "Nie używasz, nie płacisz", jeśli karta nie będzie używana, jej posiadaczki lub posiadacze nie poniosą żadnych kosztów.Na klientów, którzy do abonamentu "L Nielimitowana" dobiorą smartfon OPPO Reno8 T, czeka niespodzianka - słuchawki OPPO Enco Buds2 w prezencie. W ramach oferty promowany będzie także smartfon Motorolę Moto G32.Kampania reklamowa obecna będzie w telewizji, radio na stronie www oraz w punktach sprzedaży operatora. Koncepcja kampanii została przygotowana przez agencję PZL oraz Departament Zarządzania Marką i Customer Experience. Materiały do sklepów opracowała agencja ARC (Grupa Publicis). Planowaniem i zakupem mediów zajął się Mindshare.