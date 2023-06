T-Mobile Polska otwiera T Hub Polska

Łukasz Szewczyk

• Firma T-Mobile Polska otworzyła właśnie T Hub Polska

• Celem nowej jednostki będzie realizacja różnorodnych, w tym międzynarodowych, projektów na potrzeby Grupy Deutsche Telekom.

Polska od dawna uważana jest za jeden z ważniejszych ośrodków technologicznych, dzięki doskonałym szkołom wyższym, dużej liczbie utalentowanych programistów i programistek, dogodnej lokalizacji w centralnej Europie oraz imponującej liczbie firm technologicznych - nad Wisłą działa ich aż 60 tys., a do tego funkcjonuje tu aż 10 startupów, których wartość wyceniana jest na miliard dolarów. Teraz do grona podmiotów specjalizujących się w branży IT dołącza także T Hub Polska, tworząc międzynarodowe, wielokulturowe zespoły, które będą pracować nad projektami realizowanymi dla Grupy Deutsche Telekom, w różnych zakątkach Europy.Dla Grupy DT utworzenie T Hubu w Polsce stanowi kolejny, naturalny krok rozwojowy, po tym, jak podobne jednostki zostały powołane do życia także w innych europejskich lokalizacjach. T Huby tworzone są w celu realizacji globalnych projektów z wykorzystaniem lokalnych talentów i wiedzy. Inicjatywy podejmowane przez jednostki obejmują zarówno rozwiązania na rzecz Grupy i jej podstawowej działalności telekomunikacyjnej, w tym produktów ICT, jak i na potrzeby klientów firmy, obejmujących m.in. sektory motoryzacyjny, bankowy, rozwiązania z zakresu cyfryzacji UE czy niemieckie projekty rządowe.Otwarcie T Hub Polska doskonale wpisuje się w strategię T-Mobile Polska opartej na kulturze innowacyjności, pozwalającej opracowywać nowe rozwiązania, mające pozytywny wpływ na życie klientów. Członkini zarządu Deutsche Telekom ds. Human Resources and Legal Affairs oraz Labor Director Birgit Bohle podkreśliła: Cieszymy się, że razem z T-Mobile Polska możemy stworzyć miejsce i środowisko, w którym mogą rozwijać się innowacje. W T-Hubie nasi eksperci i ekspertki mogą pracować nad szeroką gamą globalnych projektów. Mają one oczywiście ogromną wartość dla wszystkich naszych klientów w Deutsche Telekom.O tym, jak istotne dla działalności całej firmy jest tworzenie rozwiązań pozwalających zwiększać satysfakcję klientów i odpowiadać na ich potrzeby, mówił także prezes T-Mobile Polska, Andreas Maierhofer: Fundamentem strategii T-Mobile Polska, jak i całej Grupy DT, jest koncentracja na satysfakcji klientów, której kluczowym elementem pozostaje doskonałość technologiczna. Dlatego T-Mobile Polska i Grupa DT stale rozwijają się w różnych obszarach i poszerzają portfolio usług. Otwarcie T Hub to nasz kolejny krok w tworzeniu unikalnych i międzynarodowych projektów w obszarze IT dla naszych odbiorców.Zróżnicowane obszary projektów i innowacji Zadaniem T Hub Polska będzie koncentracja na dostarczaniu najwyższej jakości usług IT, w oparciu o umiejętności takich specjalistów jak: developerzy Cobol, architekci infrastruktury IT, developerzy Java, testerzy, w tym osoby ze znajomością języka niemieckiego, wchodzące w skład wsparcia technicznego. Projekty realizowane przez jednostkę będą obejmować różnorodne inicjatywy wewnętrzne Deutsche Telekom, a także działania dla klientów zewnętrznych firmy. W ramach prowadzonych działań, T Hub Polska będzie współpracować z lokalnymi podmiotami związanymi z Grupą, realizując działania z zakresu inżynierii sieci pakietowych i głosowych (np. wprowadzanie 5G SA lub nowych możliwości głosowych) oraz innowacji (np. automatyzacja, machine learning czy APIfication), opracowując części usług, które umożliwiają rozwój sieci światłowodowej w Niemczech czy dbając o łączność z siecią floty samochodowej produkowanej przez topowe marki. Na tym jednak nie koniec - zadaniem jednostki będzie także poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju, analiza trendów oraz możliwości kooperacji z innymi podmiotami, jak np. współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną czy ekosystemami startupów. Realizowany będzie także szereg projektów i usług dla szeroko rozumianego przemysłu motoryzacyjnego, zapewniając bezpieczeństwo danych oraz w łańcuchach wartości dla tego sektora.