Grupa Play ułatwi zamawianie i zarządzanie usługami chmurowymi dla biznesu

Łukasz Szewczyk

• Wchodząca w skład Grupy PLAY spółka 3S Data Center, umożliwi zakup i konfigurację usług chmurowych online

3S Data Center, dostawca rozwiązań cloud, udostępni klientom zamawianie i zarządzanie rozwiązaniami i usługami za pomocą systemu do autoprovisioningu. Firma funkcjonuje w ramach Grupy Play i dostarcza usługi chmurowe w oparciu o własną infrastrukturę i rozwiązanie Cloud2B.- mówi Jarosław Helman, Dyrektor Pionu B2B, Członek Komitetu Wykonawczego Grupy Play.Provisioning to technologia informatyczna, która ułatwia dostarczanie usług telekomunikacyjnych klientom. Systemy automatyzują procesy tworzenia, aktywacji i dezaktywacji usług dla operatorów telewizji kablowych, sieci internetowych, VoIP czy operatorów telefonii mobilnej. Rozwiązanie wykonuje operacje na wszystkich podsystemach dziedzinowych, które są powiązane z istniejącą infrastrukturą sprzętowo-usługową operatora. Provisioning może pracować samodzielnie lub jako część zintegrowanego systemu, oferując graficzny interfejs użytkownika i API integracyjne do masowej automatyzacji operacji.---- twierdzi Monika Roś-Gruszczyk, Prezes Zarządu 3S Data Center. ---- dodaje Roś-Gruszczyk.Nowy system ułatwi zarządzanie wieloma urządzeniami poprzez zautomatyzowanie czynności związanych z konfiguracją i instalacją. Umożliwi także szybkie i elastyczne przydzielanie zasobów urządzeń oraz zdalne zarządzanie urządzeniami i aplikacjami, co pozwoli zminimalizować koszty utrzymania i konserwacji.---- komentuje Paweł Jaczewski, Prezes Zarządu merce.com. ---- dodaje Jaczewski.To nie pierwsza umowa między spółkami. Kilka lat temu merce.com wybrało 3S Data Center jako dostawcę cloud hosting dla swojej platformy. Z rozwiązań e-commerce klasy enterprise dostarczanego przez merce.com korzystają takie firmy jak New Balance Polska, OCHNIK czy ROMET.