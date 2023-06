Netia: 5G dla wszystkich abonentów usług mobilnych

Łukasz Szewczyk

• Technologia 5G jest już dostępna, bez dodatkowych opłat, we wszystkich planach taryfowych usług mobilnych Grupy Netia.

• Wkrótce abonenci usług mobilnych Netii będą mogli korzystać również w mobilnej transmisji danych o prędkości aż do 1 Gb/s.

Aktualnie już ponad 20 mln mieszkańców Polski jest w zasięgu sieci piątej generacji (5G) operatora sieci Plus. Na bazie tej samej sieci świadczone są również usługi mobilne pod marką Netia.Dotychczas 5G było dostępne przede wszystkim w nowych taryfach. Dostępność tej technologii została rozciągnięta na wszystkie (aktualne i już niedostępne w nowej sprzedaży) taryfy mobilne Grupy Netia, dzięki czemu dostęp do technologii 5G mają już wszyscy abonenci usług mobilnych pod marką Netia.Miesięczny abonament dla użytkowników innych usług Netii wynosi od 25 zł miesięcznie (cena brutto z rabatami za zgody marketingowe). W taryfie za 30 zł miesięcznie pakiet danych to aż 60 GB (promocyjnie przez 2 lata, potem 30 GB). Z kolei w taryfie VIP 5G (za 40 zł miesięcznie) promocyjny pakiet danych, to aż 100 GB. Klienci, którzy przeniosą do Netii numer z innej sieci otrzymają 3 miesiące abonamentu za 1 zł dla pierwszej karty SIM, a kolejny numer jest dostępny aż 6 miesięcy za 1 zł.Jednoczesny zakup usług mobilnych (lub przedłużenie umowy o 24 miesiące) wraz z pakietem światłowodowy dostęp do internetu z telewizją, premiowany jest bezpłatnym dostępem do serwisu Disney+ przez cały okres zobowiązania.Sieć, na bazie której usługi mobilne świadczy Netia jest pierwszą w Polsce siecią 5G budowaną w paśmie 2600 TDD (2570-2620 MHz) i jest to aktualnie jedyna sieć w naszym kraju, która bazuje na odrębnych częstotliwościach, dzięki czemu zapewnia przepustowość do 600 Mb/s. Plus stale pracuje nad rozwojem najszybszej sieci internetu mobilnego w Polsce, stąd już niebawem, w licznych lokalizacjach na terenie całego kraju, dostępna będzie mobilna transmisja danych aż do 1 Gb/s . Będzie to możliwe dzięki innowacyjnemu zastosowaniu agregacji 2 pasm 5G i warstwy 4G (w paśmie 1800 MHz).