Plus świętuje 25. urodziny oferty na kartę. Dla klientów pakiet 25 GB w prezencie. Jak włączyć?

Łukasz Szewczyk

• Plus na Kartę ma już 25 lat i z tej okazji przygotował niespodziankę.

• Nowi oraz aktualni użytkownicy oferty na kartę mogą otrzymać 25 GB w prezencie.

Miniony rok w Plusie na Kartę

W 1998 roku Plus, jako pierwszy operator w Polsce, wprowadził usługę tzw. telefonu na kartę, udostępniając możliwość dzwonienia i wysyłania wiadomości, bez konieczności posiadania abonamentu. Dzięki temu usługi telefonii komórkowej stały się popularniejsze i dostępne dla większej części społeczeństwa.Zdecydowanie lubią rozmawiać przez telefon - tylko w zeszłym roku wydzwonili 2 360 000 000 minut. W weekend majowy rekordzista prowadził rozmowy przez niemal 100 godzin! Natomiast, 670 000 000 to liczba wysłanych SMS-ów w minionym roku. Intensywnie korzystają także z internetu - wykorzystali 83 PB danych (czyli 87 000 000 GB). Gdybyśmy chcieli to porównać, to byłoby to 48 000 000 godzin oglądania filmów w jakości HD.Z okazji 25. urodzin Plus na Kartę rozdaje darmowe gigabajty do swobodnego korzystania z internetu. Aby otrzymać 25 GB należy do 18 czerwca wysłać bezpłatnego SMS-a na numer 80225 o treści URODZINY. Pakiet ważny jest 30 dni.