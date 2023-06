Obniżka cen abonamentu w Plusie

Łukasz Szewczyk

• Plus obniża cenę abonamentu L z rabatami przez 12 lub 24 miesiące.

• Obniżką zostanie objęty również Abonament Rodzinny.

Od teraz klienci mogą korzystać z obniżonej ceny abonamentu L - 69 złotych miesięcznie. W ramach tego korzystnego pakietu, klienci otrzymują 120 GB danych, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. To oferta dla osób, które cenią sobie swobodę korzystania z internetu 5G od Plusa, bez obawy o przekroczenie limitów.Abonament Rodzinny również został objęty obniżką cenową, dając możliwość dodatkowej oszczędności. Drugi numer w abonamencie L został obniżony z 49 zł/mies. na 39 zł/mies., w ramach którego otrzymujemy pakiet 120 GB oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Niższa cena obowiązuje przez 2 lata przy równoczesnym zakupie smartfona. Decydując się na dwa abonamenty L w Abonamencie Rodzinnym można zaoszczędzić nawet 480 złotych przez dwa lata trwania umowy.Dla Klientów potrzebujących mniejszej paczki GB Plus ma Abonamenty Rodzinne rozpoczynające się od 29 zł/mies.Od teraz obniżka cen Abonamentów Rodzinnych dostępna jest nie tylko dla klientów przenoszących numer, ale również dla nowych klientów oraz klientów którzy przechodzą z oferty Plus MIX lub z oferty Plus na Kartę z co najmniej trzydziestodniowym stażem.Wszyscy abonenci mogą korzystać z promocji, w ramach której otrzymają dostęp do Disney+ w prezencie na rok. To 12 miesięcy oglądania filmów, animacji, seriali i dokumentów bez dodatkowych opłat.