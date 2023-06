Wdrożenie Comarch ERP Optima - jak zwiększyć kontrolę i przejrzystość w swoim biznesie?

Materiał reklamowy

Trafne decyzje biznesowe często poprzedzone są wcześniejszą analizą danych. Chcąc osiągnąć sukces, trudno opierać się wyłącznie na własnej intuicji i liczyć na odrobinę szczęścia. Zamiast przeprowadzać serię prób i błędów zadbaj o kontrolę nad informacjami w Twojej firmie i o ich przejrzystość. Jak to zrobić? Pomoże Ci system Comarch ERP Optima.

Comarch ERP Optima - co to takiego?

System ERP a kontrola i przejrzystość przedsiębiorstwa

Comarch ERP Optima w Twojej firmie

System ERP to programowanie służące do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Dzięki niemu z poziomu jednej aplikacji można przykładowo obliczać wypłaty, zarządzać stanami magazynowymi czy księgować faktury. Comarch ERP Optima to jedno z rozwiązań dostępnych na polskim rynku. Z oprogramowania tego korzysta już ponad 75 000 firm, funkcjonujących w różnych branżach.System składa się z modułów, dedykowanych poszczególnym funkcjom, co pozwala użytkownikowi na wybranie i zastosowanie tylko tych, które są dla niego istotne. Zajmujesz się produkcją? Z pewnością zyskasz na module magazynowym. Zajmujesz się sprzedażą? Postaw na rozwiązania dla sklepów internetowych. W ten sposób stworzysz aplikację zaspokajającą potrzeby Twojej firmy. Korzyścią systemów ERP jest nie tylko prostsze zarządzanie codziennymi sprawami firmy, ale i dostęp do usystematyzowanych danych. Jakie znaczenie ma to dla Twojego biznesu?Kluczem do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem jest dostęp do danych oraz umiejętność wykorzystania ich, czyli przekucie informacji w wiedzę. Aby było to możliwe, należy przede wszystkim zbierać informacje, systematyzować je i analizować. Instalacja Comarch ERP Optima pomoże Ci to osiągnąć.System opiera się na wspólnej bazie danych, do której trafiają informacje o wszystkim tym, co dzieje się w przedsiębiorstwie. Znajdziesz tam np. wartość zamówień, koszt ich zrealizowania czy poświęcony na to czas. Spoglądanie na suche dane nie pozwoli Ci na wyciągnięcie wniosków i znalezienie powiązań pomiędzy zdarzeniami. W tym celu tworzy się raporty i analizy. System ERP Optima zawiera gotowe wzory raportów, dzięki którym najistotniejsze dane zostaną przedstawione w przejrzysty sposób, a Ty zyskasz kontrolę nad informacjami i niezbędną wiedzę.Interesuje Cię wdrożenie oprogramowania w Twoim przedsiębiorstwie? Informacje na temat implementacji Comarch ERP Optima znajdziesz na: https://kotrak.com/pl/oferta/comarch-erp-optima/ Wdrożenie systemu Comarch ERP Optima w Twojej firmie nie musi być poza Twoim zasięgiem. Oprogramowanie może stać się przedmiotem umowy leasingowej, dzięki czemu rozłożysz zakup na wygodne raty. Możesz zdecydować się również na wersję abonamentową, która zamiast przechowywać informacje na dysku Twojego komputera, umieszcza je w chmurze online. Wówczas dostęp do nich możliwy jest z dowolnego urządzenia, połączonego z internetem.Korzystanie z systemu ERP nie jest skomplikowane. Jeśli zdecydujesz się na Comarch ERP Optima, instrukcja wraz z poradnikiem i najczęściej zadawanymi pytaniami, zostanie Ci przekazana na Twoją Indywidualną Stronę Klienta. Specjaliści z firmy Kotrak zapewnią też wsparcie i odpowiedzą na wszystkie nurtujące Cię pytania. Korzystając z ich usług, nie tylko nie musimy martwić się poprawną implementacją systemu, ale szkoleniem z jego obsługi. Dlatego nie zwlekaj i jeszcze dziś postaw na sprawdzone oprogramowanie, które ułatwi Ci bieżące i długoterminowe zarządzenia przedsiębiorstwem!