Internet bez limitu z Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• Canal+ wprowadził do sprzedaży nową ofertę na dostęp do internetu Domowy Max

• W ramach klienci otrzymują 200GB transferu danych miesięcznie, nielimitowany transfer w serwisie Canal+ Online oraz nielimitowany transfer w nocy.

Taryfa internetowa Domowy Max zawiera pakiet 200 GB, po zużyciu którego prędkość transmisji danych jest obniżana. W odróżnieniu od wielu innych taryf do użytku domowego, oferta nie jest ograniczona do danego obszaru (np. jednego nadajnika) - pakiet danych jest dostępny w pełnej prędkości do jego limitu na terenie całego kraju. Taryfowy limit danych nie obowiązuje w przypadkach korzystania z Canal+ Online i streamingu oraz pobierania materiałów dostępnych w serwisie. Korzystanie z internetu w nocy (w godzinach 23:45 - 8:45) również nie konsumuje podstawowego pakietu danych.Oferta internetowa 200 GB dostępna jest w cenie 69,99 zł miesięcznie, a w obecnej promocji Klienci otrzymują pierwsze dwa miesiące bez opłat. Klienci decydujący się na zakup internetu w pakiecie Domowy Max razem z ofertą telewizji satelitarnej zapłacą 10 zł mniej, czyli 59,99 zł miesięcznie (promocja 2 bezpłatnych miesięcy nie ma wtedy zastosowania).Pakiet internetowy można kupić razem z routerem D-Link DWR 961 z obsługą pasma WiFi 5 GHz za opłatą jednorazową 479 zł lub za dodatkowe 25 zł miesięcznie.Umowa obowiązuje na 24 miesiące. Cena uwzględnia rabaty 10 zł/mies.