Więcej GB od Plusha w aplikacji iPlus

Łukasz Szewczyk

• Plush dorzuca gigabajty dla użytkowników oferty na kartę.

• Za włączenie pakietu Bez Limitu w aplikacji iPlus można otrzymać dodatkowe 10 GB z dostępem do sieci 5G Ultra.

Aby zdobyć promocyjne 10 GB należy włączyć jeden z pakietów Bez Limitu w aplikacji iPlus.Bezpłatną aplikację iPlus można pobrać ze sklepu Google Play dla smartfonów z systemem Android oraz z App Store w przypadku urządzeń Apple. W aplikacji można doładować konto, włączyć pakiety, ale także sprawdzić środki do wykorzystania - stan konta czy pakiet GB.Wybierając pakiet Bez Limitu użytkownicy otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y/MMS-y oraz:• 60 GB (bonusowe 10GB + 35GB z pakietu + 15 GB z doładowania) za 40 złotych,• 50 GB (bonusowe 10GB + 25 GB z pakietu + 15 GB z doładowania) za 35 złotych,• 40 GB (bonusowe 10 GB + 15 GB z pakietu + 15 GB z doładowania) za 30 złotych,• 20 GB (bonusowe 10 GB + 10 GB z doładowania) za 25 złotych.Promocja obowiązuje do 30 września 2023 roku.Aktywując pakiet Bez Limitu za 40 złotych w Plushu do odebrania jest nawet 2000 dodatkowych GB do wykorzystania nie przez rok, ale przez lata. Natomiast wybierając pakiet za 30 zł można otrzymać 1500 GB