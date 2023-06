Virgin Mobile z nowymi abonamentami

Łukasz Szewczyk

• 20 GB za 20 zł oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y z umową bezterminową

• Abonament grupowy z dostępem do 5G

• Internet 5G bez limitu GB, w tym 250 GB z pełną prędkością

• Wi-Fi Calling i VoLTE w abonamencie

W nowych ofertach Virgin Mobile operator proponuje swoim klientom wolność wyboru. Wszystkie oferty poza dużą paczką danych zawierają nielimitowane rozmowy, SMS-y oraz MMS-y. Wprowadzona nowość, czyli Plan S to opcja dla osób szukających oferty bez zobowiązań, zawieranej na czas nieokreślony. Za 20 zł miesięcznie klienci w abonamencie głosowym bez limitu otrzymują też aż 20 GB danych do wykorzystania.Dla osób poszukujących technologii 5G Virgin Mobile przygotował ofertę abonamentową z umową na 24 miesiące. W Planie M klienci otrzymają 40 GB na każdej karcie SIM za 30 zł miesięcznie z możliwością zakupu kolejnych numerów za 20 zł miesięcznie. Z kolei Plan L za 40 zł miesięcznie gwarantuje aż 60 GB i możliwość nabycia kolejnych kart SIM za 30 zł miesięcznie. Ofertę można nabyć online lub poprzez infolinię.Dodatkowo osoby przenoszące numer do ofert Plan M i Plan L zyskają też pierwszy miesiąc bez opłat.Wszystkim abonentom Virgin Mobile udostępniono też usługi Wi-Fi Calling i VoLTE.Internet 5G bez limitu GB. Za 50 zł miesięcznie użytkownicy nielimitowany internet 5G z pakietem 250 GB z pełną prędkością. To rozwiązanie sprawdzi się podczas zwiedzania nowych miejsc, dzielenia się w social mediach wrażeniami z festiwali muzycznych lub podczas delegacji służbowych. Z usługi można zrezygnować w dowolnym momencie.