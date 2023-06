Nowości w mPay. Wygodnie opłacanie rachunków w jednym miejscu

Łukasz Szewczyk

• mPay wprowadził kilka nowości, w tym usługę, dzięki której użytkownicy mogą szybko opłacić rachunki z poziomu aplikacji.

• Użytkownicy w jednym miejscu sprawdzą też aktualne informacje o opłatach z systemu bilingowego różnych dostawców i zapłacą za wszystkie lub wybrane faktury.

Nowa funkcjonalność oparta jest o rozwiązanie firmy BillTech, które łączy usługodawców z bankami i aplikacjami pokrywając ponad 95% rynku usług w Polsce. Firma współpracuje z największymi instytucjami finansowymi i technologicznymi oraz posiada certyfikat ISO/IEC 27001 gwarantujący bezpieczeństwo danych w organizacji.Dzięki zamianom mPay ułatwi płatności za prąd, gaz, czynsz, Internet czy telefon. W systemie mPay dostępne są zarówno opłaty bieżące, jak i historyczne, mające powiązanie z konkretnym subkontem. Klient otrzymuje powiadomienia o nowych rachunkach w aplikacji i może zdecydować, kiedy i jakimi środkami je zapłacić. Może wybrać jeden lub kilka rachunków, niedługo będzie również możliwe zaplanowanie płatności automatycznej. Dzięki usłudze mPay nie trzeba już więc wpisywać dodatkowych informacji, tracić czasu na ich przepisywanie lub ryzykować popełnieniem błędu na jednym z etapów płatności.Usługa "Opłacaj Rachunki" dostępna jest w mPay w zakładce "Moje Finanse". Po wybraniu kafelka użytkownik zostanie przeprowadzony przez krótki samouczek. W dalszej kolejności należy wybrać dostawcę usługi (np. T-Mobile, Netia, itp.), gdzie nastąpi przekierowanie na ekran logowania i połączenie z kontem wybranego dostawcy. Czynność należy powtórzyć dla każdego z nich, natomiast logowanie jest jednorazowe. Od tego momentu nie trzeba już wychodzić poza aplikację, aby opłacać rachunki.Do opłacania rachunków klienci mPay mogą skorzystać też z platformy pożyczkowej. To rozwiązanie, w ramach którego cały proces odbywa się w jednym miejscu. W przypadku, w którym na koncie zabraknie środków do terminowego opłacenia rachunków, można skorzystać z pożyczki. Cały proces odbywa się z poziomu aplikacji mobilnej. Użytkownik aplikacji mPay "od ręki" dostaje ofertę, która jest równoznaczna z przyznaniem mu pożyczki, a następnie środków, o które zawnioskował - bez skomplikowanych procedur, którym podlegałby u wielu innych pożyczkodawców.Współpraca mPay z BillTech Group zapewnia informacje m.in. o kwotach, statusach i terminach płatności, a także umożliwia udostępnienie oryginalnych, wystawionych przez dostawców faktur w plikach PDF. Klient otrzyma powiadomienie o nowych fakturach i terminach opłat, dzięki czemu nie zapomni o opłaceniu swoich rachunków. Usługa "Opłacaj rachunki" oferuje różne metody płatności, gwarantując elastyczność, jakiej użytkownicy oczekują od nowoczesnego centrum finansowego.Kolejnym rozwiązaniem, które pojawiło się w aplikacji mPay, jest możliwość dodania środków do wirtualnej portmonetki za pomocą cyfrowych portfeli: Google Pay i Apple Pay. Dodatkowo, główną portmonetkę mPay zasilić już można wprost z karty płatniczej przechowywanej w mPay Wallet. W poprzednich wersjach aplikacji zasilenia z karty trafiały do Portmonetki Zasileń Kartowych, co było dla użytkowników niewygodne. Dzięki aktualizacji system płatności stał się dużo bardziej przejrzysty i przystępny. Korzyści z posiadania zasilonej portmonetki to przede wszystkim dostęp do alternatywnego źródła płatności w sytuacjach, gdy np. wystąpi awaria bankowości czy przerwa techniczna i operacje kartą zostaną tymczasowo zablokowane czy niemożliwe do wykonania.