Pilot WP dostępny na telewizorach Panasonic

Łukasz Szewczyk

• Posiadacze telewizorów smart TV marki Panasonic mogą już korzystać z platformy Pilot WP.

• Aplikacja pozwala m.in. na swobodny dostęp do ulubionych kanałów telewizyjnych.

Pilot WP rozwija swoje zasięgi i trafia na kolejne urządzenia. Tym razem platformę udostępniono posiadaczom telewizorów Panasonic, wyprodukowanych w 2019 roku i nowszych. Wdrożenie zostało oparte o platformę OTT Redge Media.Aplikacja na telewizory Panasonic posiada wiele przydatnych opcji, jak m.in. w backward EPG, który pozwala podgląd wszystkich programów emitowanych na danym kanale czy timeshift pozwalający wstrzymać i wznowić, a także cofnąć program emitowany na żywo. Przede wszystkim zapewnia jednak swobodny dostęp do ulubionych kanałów telewizyjnych oraz do bogatej biblioteki wideo platformy Pilot WP.Usługa Pilota WP jest dostępna bez konieczności podpisywania umowy i bez dekodera -z poziomu komputera, telefonu czy tabletu, przez przeglądarkę, jak i za pomocą aplikacji na Androida czy iOS. Pilota WP można oglądać na telewizorach smart TV takich marek jak Panasonic, LG, Samsung czy Vestel, a także na platformie Android TV, w tym Chromecast.Pilot WP to platforma do odbioru tradycyjnej telewizji w wersji online. Umożliwia oglądanie ponad 100 kanałów telewizyjnych, a także transmisji sportowych na żywo (eWinner 2 Ligi piłki nożnej, Fogo Futsal Ekstraklasy, walki MMA). W ofercie Pilota WP dostępne są stacje ogólnotematyczne, informacyjne, filmowe, sportowe oraz dla dzieci.