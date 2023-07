Dwa razy więcej na początek w Plus na Kartę

Łukasz Szewczyk

• W ofercie Plus na Kartę nowi użytkownicy mogą skorzystać z dodatkowej paczki gigabajtów na dobry początek.

• Dotychczasowy pakiet powitalny zostanie podwojony z 200 GB do 400 GB.

Wybierając Plus na Kartę nowi użytkownicy mogą otrzymać dwa razy więcej gigabajtów, czyli aż 400 GB na początek. Należy kupić starter i w ciągu 30 dni od aktywacji, wykonać doładowanie za min. 10 zł,mwysłać SMS o treści ZGODA pod numer 80087.Doładowanie nie przepada, a środki można przeznaczyć na dowolne pakiety lub połączenia czy SMSy. Wysłanie SMSa jest równoznaczne z wyrażeniem zgód na komunikację marketingową. Pakiet w ramach promocji "2 x więcej GB na początek" przyznawany jest na okres 30 dni. Paczkę gigabajtów można wykorzystać w zasięgu 5G Ultra, jak i 5G oraz 4G/LTE.Dodatkowo, do końca sierpnia użytkownicy mogą korzystać z promocji "Miesiąc za darmo na start", dzięki której w pierwszym miesiącu po aktywacji startera można otrzymać w prezencie nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y do wszystkich oraz pakiet 100 GB. Chcąc skorzystać z promocji należy wysłać bezpłatny SMS o treści MIESIAC pod numer 80099.Do aktywacji obydwu promocji wystarczy jedno doładowanie za 10 złotych.