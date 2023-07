Nexera nabyła infrastrukturę światłowodową od Grupy Alfanet

Łukasz Szewczyk

• Nexera poprzez kolejną akwizycję rozszerza zasięg swojej sieci szerokopasmowej.

• Tym razem hurtowy operator telekomunikacyjny zakupił infrastrukturę światłowodową od Grupy Alfanet na terenie województw: świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego, a także w mniejszej części opolskiego.

Umowę podpisano w czerwcu i jest to ósma i do tej pory największa tego rodzaju transakcja hurtowego operatora światłowodowego. W zasięgu nabytej przez Nexerę sieci znajduje się blisko 60 tysięcy gospodarstw domowych, w tym w województwie śląskim i opolskim, w których to operator nie posiadał wcześniej sieci światłowodowej. W najbliższej perspektywie Nexera będzie prowadzić działania mające na celu rozbudowę nabytej sieci razem ze spółkami z Grupy Alfanet oraz jej integrację, co umożliwi jej późniejsze udostępnienie w modelu hurtowym wszystkim zainteresowanym operatorom detalicznym. Mieszkańcy zyskają w ten sposób dostęp do szerokiego wachlarza usług telekomunikacyjnych, oferowanych przez wielu operatorów, a Nexera zyskała nowy obszar do rozwoju własnej działalności.- komentuje Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu Nexery.Do tej pory Nexera zakupiła infrastrukturę od siedmiu lokalnych ISP (Telcent, Uninet, Symetra, IT Partners Telco, Fan-Tex, Anetconnect i Citynet), operujących na terenie centralnej i północno-wschodniej Polski.Pod koniec czerwca 2023 roku Nexera świętowała szóstą rocznicę swojej działalności. Przez ten czas hurtownik zrealizował nie tylko złożone projekty infrastrukturalne, ale wypracował też rynkowe standardy komunikacji międzyoperatorskiej, a także podjął działania mające na celu integrację branży oraz podjął liczne inicjatywy o charakterze badawczym, społecznym i prośrodowiskowym. Do połowy 2023 r. Nexera zbudowała sieci światłowodowe za blisko 1.8 mld zł, w dużej mierze wyznaczając tempo rozwoju rynku hurtowego w Polsce. Obecny zasięg operatora wynosi już ponad 600 tys. HP, a na tę liczbę składają się zarówno inwestycje własne, jak i konsekwentnie realizowana przez spółkę strategia rynkowych akwizycji.- komentuje Jacek Wiśniewski, prezes zarządu Nexery.Docelowo w zasięgu sieci światłowodowej operatora znajdzie się ponad 1 mln gospodarstw domowych oraz prawie 3 tys. szkół. Mieszkańcy w zasięgu multi-światłowodu Nexery, mają możliwość dostępu do szybkiego internetu o przepustowości co najmniej 300 Mb/s. Jednostki edukacyjne mające dostęp do infrastruktury operatora mogą korzystać bezpłatnie z szerokopasmowego łącza w ramach projektu OSE. Na koniec drugiego kwartału 2023 roku w zasięgu sieci Nexery znaleźli się mieszkańcy ponad 600 000 gospodarstw domowych, zlokalizowanych w ponad 4 000 miejscowości.