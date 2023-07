T-Mobile startuje z wakacyjną ofertą dla młodych

Łukasz Szewczyk

• T-Mobile, w ramach projektu Deutsche Telekom "The Summer of Joy, Youth and Freedom",, przygotował specjalną ofertę dla osób do 26. roku życia

Oferta skierowana jest do nowych klientów sieci. W jej ramach zyskują oni nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do internetu mobilnego bez limitu danych i prędkości w cenie 50 zł miesięcznie. Dodatkowo, przez 3 miesiące za darmo mogą korzystać z usługi "Rozrywka bez ograniczeń". Dzięki tej usłudze mają możliwość bezpłatnej zmiany raz na miesiąc serwisu streamingowego, z którego chcą korzystać - w zależności od tego, czy mają ochotę oglądać filmy i seriale lub zmagania sportowe czy też słuchać muzyki bądź czytać ebooki. W tej usłudze użytkownicy mogą wybierać spośród dostępu do takich platform jak: HBO Max, Eleven Sports, DaVinci Kids, Tidal, Legimi czy Viaplay. Co ważne, umowa zawierana jest na czas nieokreślony, co oznacza, że zrezygnować z niej można w każdej chwili (zachowując miesięczny okres wypowiedzenia), ale po 24 miesiącach opłata miesięczna wzrośnie z 50 zł do 90 zł.Dla tych, którzy zdecydują się na zakup oferty, przygotowano prezent - specjalny festiwalowy zestaw, który składa się z tego, co niezbędne na letnich koncertach, czyli: worka, butelki na wodę, podkładki do siedzenia, magentowego świetlika (glowsticka), zatyczek do uszu oraz produktu kosmetycznego, pozwalającego na szybkie odświeżenie. Pakiety będą dodawane do oferty do wyczerpania zapasów.Oferta jest dostępna na stronie internetowej do 31 sierpnia.