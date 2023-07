400 GB za darmo na start od Plusha

Łukasz Szewczyk

• Wybierając ofertę na kartę w Plushu można upolować gigantyczny pakiet gigabajtów zupełnie za darmo.

• Do zgarnięcia jest aż 400 GB na start z dostępem do sieci 5G od Plusa.

400GB

Plush rozdaje jeszcze więcej gigabajtów. W ofercie na kartę jest do zdobycia 400 GB za darmo na start. Chcąc skorzystać z promocji należy wysłać bezpłatny SMS o treści ZGODA pod numer 80600 oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie newsów, o tym co słychać u Plusha. Pakiet GB można wykorzystać w zasięgu 5G Ultra, jak i 5G oraz 4G/LTE.Dodatkowo fani Plusha na Kartę mogą korzystać przez 12 miesięcy dostępem do muzyki od Tidal HiFi bez dodatkowych opłat. Aby skorzystać z darmowej subskrypcji, należy wpisać kod *101*11*555# i kliknąć zieloną słuchawkę, po otrzymaniu wiadomości należy założyć konto.Użytkownicy Plush na Kartę mogą bezpłatnie skorzystać z możliwości, która zapewnia dostęp do sieci 5G. Plus, od miesięcy, pozostaje liderem rankingów internetu mobilnego prowadzonych przez SpeedTest.pl. Osiągane prędkości internetu pozwalają na szybkie ściąganie plików, płynne granie w chmurze oraz oglądanie ulubionego serialu bez obaw, że nie pozna się zakończenia z powodu buforowania.