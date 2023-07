Wakacyjne oferty Vectry z pakietami premium i dostępem do serwisów sVOD

Łukasz Szewczyk

• Vectra przygotowała oferty wakacyjne, z których obecni i nowi klienci będą mogli skorzystać do końca lipca.

• Na zainteresowanych czekają m.in. paczki łączące usługi internetowe, telewizyjne oraz dostęp do pakietów premium

i serwisów sVOD

Vectra przygotowała zestaw specjalnych ofert wakacyjnych, które będzie można nabyć na preferencyjnych warunkach jeszcze przez ponad miesiąc (tj. do końca lipca 2023 roku). W ramach promocji wakacyjnej dostępne są dwie oferty łączone, w tym Internet do 600 Mb/s z pakietem "Stalowym" (obejmującym dostęp do 45 kanałów telewizyjnych) wraz z dekoderem TV Smart 4K BOX oraz kanałami premium Canal+ oraz Eleven Sports w cenie 79,99 zł / mies. W przypadku wyboru pakietu "Złotego" (z dostępem do aż 139 kanałów) miesięczny koszt wyniesie 99,99 zł. Z obu będą mogli skorzystać nowi lub obecni klienci decydujący się na przedłużenie umowy.Widzów mogą zainteresować także specjalne wakacyjne oferty na pakiety premium. W zależności od dotychczas posiadanych usług oraz wyboru nowych, klienci mogą nabyć Canal+, HBO lub Eleven oszczędzając nawet do 20 zł miesięcznie (w porównaniu z regularną ceną). Jednocześnie, mogą oni liczyć na od 3 do nawet 12 bezpłatnych miesięcy w zależności od tego, na jaką ofertę się zdecydują. Zaoszczędzić będą mogły również osoby decydujące się na wykupienie dostępu do popularnych serwisów streamingowych, a dokładnie Canal+ Online czy HBO Max.W ramach Canal+ znajduje się aż jedenaście kanałów premium, na których można obejrzeć uznane filmy, kreskówki, a także śledzić najciekawsze wydarzenia ze świata sportu. HBO z kolei gwarantuje dostępność cenionych seriali w jakości HD, a Eleven Sports transmituje mecze czołowych piłkarskich lig świata czy wyścigi żużlowe.