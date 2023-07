PIKE: Ratujmy telewizje lokalne

Łukasz Szewczyk

• W Senacie RP odbyła się debata "Panel ekspercki. Rola telewizji lokalnych w debacie publicznej".

• Celem spotkania było umiejscowienie telewizji lokalnych w debacie publicznej i zaadresowanie potrzeby stworzenia nowego modelu finansowania telewizji lokalnych w Polsce.

• Debata zainaugurowała przygotowaną przez PIKE ogólnopolską akcję "Ratujmy telewizje lokalne".

W dyskusji na temat sytuacji telewizji lokalnych i zapewnienia im finansowania wzięli udział eksperci rynku medialnego, przedstawiciele telewizji lokalnych zrzeszonych w Polskiej Izbie Komunikacji Elektronicznej oraz politycy, w tym członkowie Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Sejmowej i Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.- mówi Jerzy Straszewski, Prezes PIKE.Debatę poprzedziła konferencja prasowa w trakcie której głos zabrali współorganizatorka debaty, wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Magdalena Kochan, współorganizator debaty, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Grzegorz Napieralski, przewodnicząca Komisji Kultury i Środków przekazu Barbara Zdrojewska, przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adam Szejnfeld, a także zastępczyni przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Iwona Śledzińska-Katarasińska, przewodniczący sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Jan Grabiec, oraz Prezes PIKE Jerzy Straszewski.- powiedział w trakcie konferencji prasowej Grzegorz Napieralski, inicjator i współorganizator debaty.W panelu eksperckim udział wzięli: Witold Graboś, Ekspert rynku medialnego, Członek Rady Konsultacyjnej PIKE, Krzysztof Luft, Były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Maciej Świrski, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Moderatorem spotkania był Jakub Woźny z Kancelarii Prawnej Media.W trakcie spotkania swoje wystąpienia wygłosili przedstawiciele telewizji lokalnych: Ewa Michalska, (Fundacja Fundusz Telewizji Lokalnych), Anna Kobielska-Okrój (Telewizja Proart), Patrycja Drewa, (Twoja Telewizja Morska), Piotr Marek (Truso Media), Bogda Orzechowska (Telewizja Suwałki), Adam Pachura (Telewizja Sudecka), Eugeniusz Domański (Telewizja Olsztyn), Rafał Tatarek (Rekord Grupa Mediowa), Juliusz Marek (Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne).- powiedziała Anna Kobielska-Okrój, dyrektor generalna Telewizji Proart.Telewizje lokalne to posiadające koncesję KRRiT stacje telewizyjne, nadające strumieniowo program kierowany do mieszkańców konkretnego miasta lub powiatu (powiatów). Aktualnie w Polsce jest ponad 150 takich podmiotów, a większość z nich, to niezależne telewizje, prowadzone przez prywatnych przedsiębiorców. Wg badań prowadzonych przez Krajowy Instytut Mediów telewizje lokalne ogląda w Polsce 5,2 mln osób w wieku 15 lat i więcej. Największe lokalne telewizje ogląda prawie 350 tys. widzów, a najmniejsze - 7,5 tys. Najwięcej telewizji lokalnych (po 16) jest w województwach wielkopolskim i mazowieckim. Po 12 telewizji jest w województwach dolnośląskim (0,9 mln widzów) i podkarpackim (0,5 mln), a najmniej, bo tylko jedna - w województwie opolskim.Inicjatywa Ratujmy telewizje lokalne ma na celu doprowadzenie do nowelizacji Ustawy medialnej, która zapewni telewizjom lokalnym dalsze funkcjonowanie. Szczegóły dotyczące akcji "Ratujmy telewizje lokalne", znaczenie i potencjał telewizji lokalnych znajdują się na stronie: ratujmytelewizjelokalne.pl.