Jaki smartwatch wybrać w 2023 roku? Przegląd propozycji dla niej i dla niego

Rozważasz zakup smart zegarka? Dowiedz się, co w modzie wearables piszczy! Wybraliśmy z oferty ZEGAREK.NET najpopularniejsze na rynku smartwatche męskie i damskie z dwóch półek cenowych: do i powyżej 1000 zł. Znalazły się wśród nich zarówno typowo sportowe zegarki, jak i casualowe propozycje na co dzień. Sprawdź je wszystkie i dopasuj męski lub damski zegarek do siebie.

Smartwatche damskie do 1000 zł

Smartwatche damskie powyżej 1000 zł

Michael Kors, Fossil, Festina -- codzienność w rytmie smart

Garmin damskie -- sportowe funkcje, casualowy styl

Damski zegarek Polar -- przez zdrowie do sportowych osiągnięć

Smartwatche męskie powyżej 1000 zł

Garmin męski -- inteligentne wsparcie aktywności w outdoorze

Polar -- niezawodna nawigacja do sportowych celów

Fossil, Diesel, Skagen -- elegancja w stylu smart

