Nowe oferty internetu bezprzewodowego w Play. Duże pakiety z pełną prędkością

Łukasz Szewczyk

• Play zaprezentował nową ofertę na internet bezprzewodowy

Dla wymagających użytkowników operator przygotował internet bezprzewodowy bez limitu GB z pakietemz pełną prędkością. Dotychczasowi klienci fioletowego operatora zapłacą za nią tylko 110 złotych miesięcznie po rabatach. Kolejna propozycja to internet bezprzewodowy z pakietemz pełną prędkością w cenie od 75 zł miesięcznie po rabatach dla klientów Play.Dopełnieniem oferty jest promocja na router 5G CPE 5 (H155-381), który przy zakupie jednej z wyżej opisanych ofert można otrzymać za 799 zł - zamiast 1599 zł). Dodatkowo, spłatę obniżonej o połowę kwoty można rozłożyć na raty 0%. Urządzenie oferuje nowoczesną sieć Wi-Fi 6 w standardzie 802.11 b/g/n/a/ac/ax z możliwością podłączenia do 128 urządzeń, co zapewnia szybką i stabilną łączność. Konfiguracja i zarządzanie urządzeniem jest intuicyjne, a funkcja udostępniania dodatkowej sieci Wi-Fi dla gości, zapewni pełen komfort korzystania z sieci nie tylko domownikom.Osoby szukające rozwiązania na każdą kieszeń mogą zdecydować się także na tańsze warianty. Internet bezprzewodowy z 5G bez limitu GB z paczkąz pełną prędkością dostępny jest już od 45 zł po rabatach dla klienta Play. Z kolei chętnie wybierana przez klientów opcja internetu bezprzewodowego z 5G bez limitu GB z paczkąz pełną prędkością kosztuje 55 zł po rabatach dla klienta Play.