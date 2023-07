mObywatel 2.0. Wkrótce tymczasowe prawo jazdy i zastrzeganie numeru PESEL

Łukasz Szewczyk

• Trwają prace nad dalszym rozszerzaniem funkcjonalności aplikacji mObywatel 2.0.

• Jeszcze w sierpniu zostanie wprowadzone tymczasowe prawo jazdy

• Pojawi si także możliwość zastrzegania numeru PESEL z poziomu mObywatela.

- wymienia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Tomasz Rychter, dyrektor Pionu Innowacji i Jakości w Centralnym Ośrodku Informatyki.Jak podkreśla, nowe funkcjonalności i usprawnienia powinny zachęcić kolejnych Polaków do pobrania mObywatela. Dziś korzysta z niego ponad 10 mln osób. Wiele osób czeka szczególnie na możliwość zastrzegania numeru PESEL z poziomu aplikacji.- wyjaśnia Tomasz Rychter. -W planach jest także wprowadzenie eDoręczeń, czyli cyfrowego odpowiednika listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, co ułatwi korespondencję z urzędami. Dla użytkowników mObywatela 2.0 dostępne będą także: historia pojazdu, eWizyta w ZUS czy potwierdzenie orzeczenia o niepełnosprawności.Zapowiadane zmiany będą kolejnymi istotnymi po tych, które weszły w życie 14 lipca. Wraz z nimi użytkownicy mObywatela 2.0 zyskali nowy dokument - mDowód, którym można potwierdzić swoją tożsamość tak jak tradycyjnym dowodem osobistym w wersji fizycznej.- zapowiada dyrektor w COI.mDowodem będzie można się wylegitymować na terenie całego kraju. Skanując kod QR z aplikacji, można potwierdzić swoją tożsamość m.in. w sądzie, przychodni, urzędzie czy wypożyczalni samochodów.- mówi Tomasz Rychter. -a.mDowód nie jest jednak cyfrową wersją naszego dotychczasowego dowodu osobistego - będzie mieć odrębną serię, numer, datę wydania i ważności. Warto pamiętać, że dokument cyfrowy nie zadziała w trzech przypadkach: przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty, przekraczaniu granicy oraz załatwianiu spraw np. w bankach i innych instytucjach finansowych. Tutaj mDowód zacznie obowiązywać po 1 września br.- wyjaśnia ekspert. -Aplikacja zyskała nowe szaty graficzne, które mają uczynić korzystanie z niej bardziej intuicyjnym i wygodniejszym. Pojawiła się też opcja ePłatności - na razie w formie pilotażu w siedmiu miastach - która umożliwia uiszczenie opłat administracyjnych popularnym Blikiem. W mObywatelu 2.0 będą też dostępne cyfrowe dokumenty lokalne dotyczące usług i ulg w okolicy użytkownika. Chodzi np. o karty mieszkańca, klubów seniora czy klubów sportowych i legitymacje. Przedsiębiorcy za pomocą aplikacji będą mogli potwierdzić prawo danego użytkownika do korzystania ze zniżek, np. emerytów czy uczniów. Aplikacja w nowej wersji umożliwia też bezpieczne logowanie do serwisów publicznych, np. ZUS, PUE, IKP czy e-Urzędu Skarbowego, a także zgłaszanie naruszeń środowiskowych, np. nielegalnych wysypisk śmieci.- mówi dyrektor w COI.