T-Mobile wdraża 400Gb/s w sieci rdzeniowej IP

Łukasz Szewczyk

• T-Mobile Polska zrealizował kolejny etap w procesie rozwoju sieci.

• Operator wdrożył technologię 400G w całej sieci rdzeniowej IP.

Decyzja strategiczna o fundamentalnej przebudowie sieci została podjęta już w 2021 roku. Jednym z kluczowych założeń okazało się stworzenie jednolitej sieci rdzeniowej IP, obsługującej wiele obszarów: połączenia Data Center (tzw. Data Center Interconnect), rozwiązania sieci mobilnych, a także usługi FTTH (Fiber To The Home). Od tego czasu T-Mobile dąży do realizacji celu, którym jest tworzenie wysoce efektywnej i niezawodnej sieci opartej na linkach o prędkości 400Gb/s. Stałe modernizacje infrastruktury przynoszą wymierne rezultaty, przede wszystkim w postaci niezawodnego, szybkiego dostępu do internetu niezależnie od tego, z jakiej technologii dostępu korzysta klient.Wdrożenie technologii 400G w całej sieci Core IP stanowi dla T‑Mobile moment przełomowy. Dzięki temu operator może zapewnić klientom szybkie prędkości transmisji danych i połączeń, niezależnie od tego, czy korzystają z usług mobilnych, FTTH, czy biznesowych.Na potrzebę rozwoju sieci rdzeniowej wpłynęły przede wszystkim ciągle rosnące zapotrzebowanie na przepływność i transfer danych, przekraczające w całej krajowej sieci T‑Mobile Polska łącznie 1,5 Tb/s jak również chęć wdrażania innowacyjnych rozwiązań. T‑Mobile Polska gwarantuje szybki dostęp do wielu rodzajów treści streamingowych i VoD w Polsce. Firma zapewnia prywatne połączenia do dostawców danych treści (CDN), takich jak Netflix, Google, Akamai i Microsoft. Łączna pojemność podłączeń tego typu wynosi w T‑Mobile już 1Tbps.Warto podkreślić, że sieć rdzeniowa IP w T-Mobile w dużej mierze oparta na protokole IPv6, działa w technologii SRv6 (Segment Routing wersja 6). Sieć ta łączy największe aglomeracje miejskie, potencjalnie umożliwiając oferowanie usług o prędkościach nawet do 800Gb/s. Dzisiejsza sieć rdzeniowa T‑Mobile, która łączy wszystkie kluczowe obszary usługowe - połączenia Data Center, sieci mobilne, usługi FTTH, działa na prędkościach do 400Gb/s na niemal wszystkich łączach.