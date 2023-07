Canal+ Online w opcji "Zapłać z T-Mobile"

Łukasz Szewczyk

• Startuje bezpieczna i jednym kliknięciem płatność za Canal+ Online w usłudze "Zapłać z T-Mobile"

Streamingowy serwis Canal+ Online dołącza usługi "Zapłać z T-Mobile". Dzięki tej możliwości opłata za Canal+ Online zostanie dopisana do faktury za telefon komórkowy w T-Mobile, a rozliczyć ją można jednym kliknięciem. Ta forma płatności wykorzystuje jedynie numer telefonu, nie trzeba więc udostępniać danych wrażliwych, takich jak karta płatnicza, ani instalować dodatkowych aplikacji. Transakcja jest autoryzowana specjalnym kodem PIN, który klient otrzymuje na wskazany numer telefonu. Dzięki odroczonej płatności od razu możemy korzystać z usługi, a kwota doliczana jest do kolejnego okresu rozliczeniowego za abonament komórkowy.Serwis Canal++ online to tysiące godzin seriali i filmów na życzenie, ale też informacje, programy dla dzieci i największe sportowe emocje na żywo - widzowie mogą oglądać mecze PKO BP Ekstraklasy, wybrane mecze Premier League, LaLiga Santander, Ligue 1 Uber Eats, NBA, a także sukcesy Igi Świątek w cyklu turniejów WTA Tour.Poza serwisem Canal+ Online, klienci T-Mobile mogą korzystać z tego rozwiązania również m.in. przy zakupie ebooków, muzyki, czasopism i magazynów, a także ebiletów.