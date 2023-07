Nowa oferta Nju Mobile. Więcej GB i telewizja mobilna

Łukasz Szewczyk

• Nju Mobile wprowadza na rynek nową ofertę

• Większe pakiety GB oraz telewizja mobilna

Nowa oferta nju mobile

Nowością nowej oferty abonamentowej jest opcja zamiesięcznie. W jej ramach użytkownicy otrzymująnielimitowane połączenia, SMS-y, MMS-y i pakiet 80 GB, który po roku wzrasta do 160 G, a po dwóch latach do 240 GB. Klienci, którzy już są klientami na abonament ponad dwa lata i przeniosą się do oferty od razu otrzymują 240 GB internetu miesięcznie.W ofercie znajdują się także opcja zamiesięcznie z pakietem od 50 do 150 GB orazmiesięcznie z pakietem od 20 do 60 GB. Wielkość uzależniona jest od stażu w sieci.Nowością w Nju Mobile jest. Pakiet podstawowy dostępny jest w cenie abonamentu w ofertach nju na abonament za 29 zł, 39 zł i 49 zł oraz w ofercie subskrypcyjnej nju komórkowy 29 zł.W ramach pakietu podstawowego widzowie mają dostęp do takich kanałów jak m.in. TVP1, TVP2, TVP3, TVS, Telewizja WP, Zoom TV, Antena HD, Polonia 1, Red Top TV, Stopklatka, Tele 5, 4Fun Kids, Junior Music, Home TV, Red Carpet TV, TV Regio, TVC, 4Fun TV, 4Fun Dance, Gold TV, Mixtape, Music Box Polska, Nuta TB, Power TV, Stars. TV, France 24Programy można oglądać za pośrednictwem aplikacji Orange TV GO na smartfonie, tablecie lub laptopie, jednocześnie nawet na trzech ekranach. Dostęp do usługi w każdym miejscu w zasięgu sieci komórkowej lub Wi-Fi, w Polsce i całej UE.