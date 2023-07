Co wiemy na temat Samsunga Flip 5?

Materiał partnera

Samsung Flip 5 to nowoczesne rozwiązanie, które wkracza na scenę jako najnowszy członek rodziny interaktywnych wyświetlaczy. Jest to fascynujący produkt technologiczny, który ma na celu zmienić sposób, w jaki pracujemy, uczymy się i prezentujemy nasze pomysły. Po sukcesie poprzednich modeli, Samsung nieustannie doskonali swoje produkty, aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom użytkowników.

Samsung Flip 5 - co to za nowość na rynku?

Samsung Flip 5 - szczegółowa specyfikacja

Inna nadchodząca nowość od Samsunga, czyli Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5 to nadchodzący smartfon, którego specyfikację ujawniono jeszcze przed oficjalną premierą. Telefon zostanie wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED z rozdzielczością Full HD+ (2640×1080 pikseli) wewnątrz i 3,4-calowy ekran o rozdzielczości 748×720 pikseli na zewnątrz.Serce Galaxy Z Flip 5 stanowi procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który zapewni wysoką wydajność i płynne działanie. Smartfon będzie dostępny z różnymi konfiguracjami pamięci wewnętrznej - 128 GB, 256 GB lub 512 GB - a także z 8 GB pamięci RAM.Cały system będzie działać pod kontrolą najnowszej wersji systemu Android, czyli Androida 13, wzbogaconego o nakładkę One UI 5.1.1.Jeśli chodzi o aparaty, smartfon oferuje trzy obiektywy. W środku znajdzie się aparat o rozdzielczości 10 Mpix (f/2.4), natomiast na zewnątrz znajdziemy podwójny aparat o rozdzielczości 12 Mpix (f/1.8) i 12 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym. To zapewni użytkownikom możliwość robienia wysokiej jakości zdjęć w różnych warunkach. Pod względem łączności, Galaxy Z Flip 5 będzie obsługiwał Bluetooth 5.2, WiFi 6E oraz USB-C 3.2. Smartfon będzie również wspierał funkcję dual SIM, w tym opcję korzystania z eSIM. Planowana data premiery Galaxy Z Flip 5 to 26 lipca 2023 roku, co oznacza, że już niedługo użytkownicy będą mieli okazję poznać i korzystać z tego zaawansowanego i innowacyjnego smartfona od Samsunga.Drugi rozkładany telefon od Samsunga również zapowiada się na bardzo ciekawą nowość.Zewnętrzny ekran ma 6,2 cala przekątnej, z rozdzielczością 2316 x 904 pikseli i częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz, co zapewni płynne i wyraźne wyświetlanie zawartości. Natomiast ekran wewnętrzny ma przekątną 7,6 cala, rozdzielczość 2176 x 1812 pikseli i dynamiczne odświeżanie w zakresie od 1 do 120 Hz, co umożliwi dostosowanie częstotliwości odświeżania do wymagań użytkownika. Pod względem wydajności, Fold 5 będzie napędzany przez procesor Snapdragon 8 Gen 2, który wspomagać będzie 12 GB pamięci RAM oraz opcje pamięci wewnętrznej do wyboru: 128 GB, 256 GB lub 512 GB. To oznacza, że użytkownicy będą mieli dużo miejsca na przechowywanie swoich danych, plików i aplikacji. Główny aparat będzie miał imponującą rozdzielczość 50 megapikseli, co pozwoli na robienie wyjątkowych zdjęć o najwyższej jakości. Dodatkowo, smartfon zostanie wyposażony w dwa dodatkowe aparaty - o rozdzielczości 12 megapikseli, z obiektywem ultraszerokokątnym oraz drugi o tej samej rozdzielczości, wyposażony w teleobiektyw, co pozwoli na robić różnorodne i interesujące zdjęcia.