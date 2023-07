IPhone 11 - flagowiec na Twoją kieszeń

Materiał partnera

Premiera iPhone 11 odbyła się 10 września 2019 roku. Wraz z upływem czasu telefon stał się przyjemniejszy cenowo, a jego wysoka jakość sprawia, że wciąż jest częstym wyborem przez klientów. Przyjrzyjmy się bliżej temu modelowi.

Fenomen smartfonów od Apple

Podstawowe informacje o urządzeniu

Doskonała rozdzielczość ekranu

Dodatkowe funkcje telefonu

Smartfony od Apple cały czas zajmują czołowe miejsce w rankingu najczęściej sprzedawanych telefonów komórkowych.Swój sukces zawdzięczają wysokiej jakości procesorowi, który zapewnia niemal nieprzerywalną pracę, mocnym bateriom oraz doskonałym aparatom. Ponadto firma dba o bezpieczeństwo swoich użytkowników tworząc zamknięte systemy kont oraz zabezpieczenia takie jak np. czytnik twarzy.Właściciele iPhonów wszystkich generacji podkreślają małą awaryjność urządzeń i świetną wydajność, która sprawdza się przy codziennym użytkowaniu oraz podczas bardziej wymagających czynności.Decydując się na smartfon z wcześniejszych edycji możemy spotkać się z egzemplarzami, których całkowita kwota nie przekracza 2,500 tysiąca złotych. Przykładem jest iPhone 11.IPhone 11 jest solidnej budowy, która jednocześnie nie przekłada się na ciężkość telefonu. Obudowa jest szczelna, nie pozwala dostać się pyłom, wilgoci lub wodzie do środka, zabezpieczając tym telefon podczas użytkowania w cięższych warunkach.Smartfon pracuje na systemie Apple iOS 13 wspieranym przez czip Apple Bionic A13, który usprawnia działanie całości urządzenia oraz poszczególnych aplikacji. Wybierając model Apple iPhone 11 64GB rozbudowujesz pamięć RAM, która wynosi 8 GB. Rozszerzenie pozwala na przechowywanie na urządzeniu dużej ilości danych, które nie obciążają systemu.Energooszczędny system pozwala na długie działanie baterii bez konieczności ponownego ładowania.Urządzenie dostępne jest w różnych odsłonach kolorystycznych, dzięki czemu telefon staje się również stylowym dodatkiem. Najpopularniejsze z nich możesz znaleźć na stronie https://allegro.pl/kategoria/apple-iphone-11-300501 Przekątna ekranu wynosi 6.1 cale, jego szerokość jest większa niż w przypadku małych modeli iPhone, ale dzięki temu dysponujemy świetnym wyświetlaczem, który daje obraz o idealnym nasyceniu oraz płynności przekazu. Jest wprost stworzony do oglądania filmów, zdjęć lub korzystania z zaawansowanych aplikacji typu gry. Wyrazistość pozwala na wyciągnięcie każdego detalu obrazu bez zniekształcania go.Wyświetlacz posiada tryb nocny, który uruchamiany jest przy słabym oświetleniu. Jego intuicyjne działanie dostosowuje się do ogólnego oświetlenia nie obciążając wzroku nawet przez dłuższym czasie używania.Pozostając w temacie obrazu warto wspomnieć o aparatach jakie posiada Apple iPhone 11.Apple w kwestii kamer idzie na jakość, nie ilość, dlatego spotkamy się z dwoma aparatami tylnymi oraz jednym przednim. Każdy z nich zapewnia przepiękne zdjęcia, dzięki możliwości mocnego skupiska soczewki oraz nasyceniu obrazu. Czujnik światła, optymalizujący ujęcia oraz lampa błyskowa pozwalają na robienie ujęć przy gorszych warunkach.Produkt podsiada dużo użytecznych funkcji, które okazują się przydatnymi na co dzień.Między innymi udostępniona jest płatność zbliżeniowa NFC. Dzięki płatności telefonem nie musimy martwić się noszeniem ze sobą karty bankomatowej i ewentualnym jej zgubieniem.Smarfon posiada doskonałą aplikację GPS, który szybko namierza lokalizację użytkownika. W ten sposób otrzymujemy dokładne współrzędne na mapie. Jest to bardzo pomocna funkcja podczas poruszania się na obcym terenie.Aplikacje w iPhone 11 działają sprawnie, a aktualizujący je system czuwa nad tym by zmniejszać ich awaryjność. Wybierając ten model zyskasz świetnego flagowca bez potrzeby ponoszenia wygórowanych kosztów.