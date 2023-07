Jak wykorzystać AI w biznesie? Dlaczego teraz jest najlepszy czas na rozpoczęcie swojej przygody ze sztuczną inteligencją?

Materiał reklamowy

O sztucznej inteligencji w kontekście zastosowań komercyjnych mówi się od dawna, jednak dopiero od dwóch lat czysto teoretyczne rozważania stały się szeroko dostępne w sieci. AI ewoluowała bardzo płynnie, a dzięki innowacyjnym metodom trenowania modeli, stała się narzędziem niezwykle uniwersalnym - takim, które może realnie pomóc w rozwijaniu firm z wielu różnych obszarów rynku. W jaki sposób?

Dlaczego teraz jest dobry czas na wdrożenie AI w przedsiębiorstwie?

W jaki sposób AI pozwoli Ci zaoszczędzić?

Jak "rozmawiać" z AI, by osiągać jak najlepsze efekty?

Największa w tym zasługa fundacji OpenAI, która od 2018 roku rozwija tzw. wstępnie wytrenowane transformatory generatywne, czyli kolejne wersje modelu GPT, który przełomem podbił rynek i pokazał, że odpowiednio wytrenowana sztuczna inteligencja już dziś może dać Twojej firmie naprawdę sporo!Najnowsza wersja usługi, czyli GPT-4 jest publicznie dostępna od marca tego roku. Możesz korzystać z niej dzięki takim usługom, jak:● Chat GPT (w wersji Premium),● Microsoft Bing (za darmo),● Copilot X (np. z poziomu MS Visual Studio),● Duolingo Max.Poza tymi usługami na rynku jest też dostępnych wiele płatnych narzędzi, które już dziś pełnymi garściami czerpią z potencjału GPT-4. Wśród tych najpopularniejszych warto wymienić:● przeglądarkę internetową Opera,● aplikacje webowe od Writesonic,● generator grafik DALL-E,● aplikację webową Canva,● Petey - inteligentnego asystenta dostępnego m.in. dla systemu iOSJak widzisz, coraz więcej narzędzi, które każdego dnia są wykorzystywane w firmach na całym świecie, już dziś przestawia się na sztuczną inteligencję. Nie są to tylko małe, wyspecjalizowane firmy, ale i prawdziwi giganci, jak: Morgan Stanley, Microsoft, Adobe, Google, Slack czy LinkedIn. Mimo tego, że działalności skupiają się na zupełnie różnych obszarach rynku, przyczyna wdrożenia AI jest zwykle taka sama: oszczędność czasu i zasobów. Dzięki AI pracownicy mogą wykonywać swoje zadania szybciej i lepiej.Sztuczna inteligencja może przygotować dla Ciebie np. profesjonalne grafiki produktów, za które do tej pory musiałeś płacić firmie zewnętrznej. Nawet jeśli nie uda się ich wygenerować od zera, to dzięki takim narzędziom jak Adobe Photoshop czy Canva (które również posiłkują się AI) czas niezbędny do ich przygotowania będzie krótszy.Chat GPT, czyli flagowa usługa, którą udostępnia fundacja OpenAI, pozwoli Ci też wygenerować dobrej jakości teksty, np. na firmową stronę WWW czy na platformy społecznościowe. GPT radzi sobie tutaj zaskakująco dobrze, jednak trzeba pamiętać o tym, że polecenia wydawane sztucznej inteligencji muszą być bardzo precyzyjne. To tzw. prompty - przykładowe znajdziesz na stronie Firmove.pl Wśród innych zastosowań trzeba wskazać też na możliwość wygenerowania przez Chat w pełni funkcjonalnego kodu w takich językach programowania, jak:● HTML,● php,● JavaScript,● Python,● Delphi,● C++.Musisz pamiętać o tym, że sztuczna inteligencja wymaga precyzyjnych poleceń. Im więcej danych o swoim projekcie jej przekażesz, tym lepsze efekty uzyskasz. Czasem sam prompt, czyli właśnie komenda dla Chata, może mieć długość przekraczającą nawet dwa tysiące znaków ze spacją!Chat potrafi nawet odwołać się do wcześniej poruszanych wątków. Jeśli w kilku odrębnych wiadomościach wkleisz mu np. różne fragmenty kodu, które odpowiadają za inne funkcje na stronie i poprosisz go, by we wszystkich dodał formatowanie UTF-8 lub by wszystkie dopasował do standardu Mobile First by Google, to właśnie to dla Ciebie zrobi. Kluczem do sukcesu jest precyzja.Czy właśnie teraz, gdy na rynku prym wiedzie GPT-4, a Google udostępniło Barda, czyli swoje autorskie oprogramowanie, warto poświęcić nieco czasu na wdrożenie AI w firmie? Zdecydowanie! To dynamicznie rozwijająca się technologia, która już wkrótce stanie się obowiązującym standardem. Im szybciej zaimplementujesz SI w swoim przedsiębiorstwie, tym większą przewagę zyskasz nad konkurencją.