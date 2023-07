Czytnik książek - na co zwrócić uwagę przed jego zakupem?

Materiał partnera

Dzięki systematycznemu rozwojowi technologii, każdego dnia możemy liczyć na wiele udogodnień. Korzystają na tym również miłośnicy lektur, którzy dzięki e bookom mogą mieć przy sobie wszystkie swoje ulubione książki. Dlaczego urządzenia te cieszą się tak dużą popularnością? Jak wybrać dobry czytnik książek? Zachęcamy do poznania odpowiedzi w poniższym tekście.

Dlaczego czytniki ebooków stały się tak popularne?

Czytnik ebooków i jego najważniejsze zalety

Jak wybrać dobry czytnik książek?

Wyświetlacz

Pamięć wewnętrzna

Łączność

Oświetlenie

Mimo szerokiego dostępu do filmów, seriali i innych rozrywek, wciąż nie brakuje osób, które przepadają za spędzaniem czasu z książką w dłoni. Śledząc wzrokiem kolejne historie, mamy wspaniałą okazję do pobudzania własnej kreatywności i wizualizowania w głowie tego, co właśnie przeczytaliśmy. Czas spędzony nad dobrą lekturą to również świetny sposób na wyciszenie i relaks po ciężkim dniu oraz chwila tylko dla siebie, co ceni sobie wielu ich miłośników. Chociaż z samym czytaniem w domowym zaciszu większego problemu zazwyczaj nie ma, to przeszkodą do stworzenia wymarzonej, osobistej biblioteczki może stać się jednak brak miejsca na przechowywanie wszystkich ulubionych książek. Biblioteki również nie zawsze obfitują w niektóre z tytułów, ponadto należy oddać je w określonym terminie, co może być mało wygodne dla tych, którzy lubią w wybranych momentach do nich wracać. Skutecznym sposobem na zażegnanie dylematów w ostatnich latach stał się jednak czytnik książek elektronicznych, który niesie za sobą wiele zaletCzytnik e booków to niewielkich rozmiarów urządzenie umożliwiające czytanie lektur w formie cyfrowej. Obecnie jego różnorodne modele są powszechnie dostępne w wielu sklepach. Zarówno jego niewielkie wymiary, jak i waga sprawiają, że jego użytkowanie oraz transportowanie np. w podręcznej torebce są wyjątkowo wygodne. Stanowi to pierwszą z zalet czytników ebooków, dzięki którym w każdej chwili można mieć dostęp do swojej pełnej biblioteczki, bez konieczności dźwigania papierowych egzemplarzy.Posiadanie przy sobie papierowych książek nie tylko bywa niewygodne - są one też wtedy bardziej narażone na powstawanie nieestetycznych zagięć czy zniszczeń, które mogą powstać przykładowo na skutek nagłej ulewy. Cierpliwość nie jest mocną stroną wielu z nas. Jaki z tą kwestią mają elektroniczne czytniki? Ich posiadacze mogą od ręki cieszyć się nowym nabytkiem, już chwilę po zakupie zasiadając do lektury. W przypadku zakupu książek cyfrowych, dostęp do nich otrzymuje się niemal natychmiastowo. Nie trzeba zatem ani samodzielnie przeczesywać księgarni w całym mieście w poszukiwaniu tego jedynego egzemplarza, ani też czekać na to, aż dostarczy go kurier.Zdarza się również, że przeszkodą dla czytelników tradycyjnych książek staje się zbyt mała czcionka. Wtedy zamiast skupić się na śledzeniu zawartej na kolejnych stronach historii oddając się przyjemności, łatwo można odczuć dyskomfort, nawet wtedy, gdy czyta się w specjalistycznych okularach. W przeciwieństwie do papierowych wersji, cyfrowy druk na czytniku można bardzo łatwo samodzielnie powiększyć. Dzięki temu można swobodnie skupić się na lekturze, zamiast męczyć wzrok drobnymi, mało czytelnymi literami, bywającymi przeszkodą w przypadku tradycyjnej książki.Na rynku nie brakuje przenośnych urządzeń, które ułatwiają codzienność użytkownikom z różnorodnymi potrzebami. Czytnik do książek swoim designem przypomina klasyczny tablet, na którym dodatkowo można również surfować po Internecie czy grać w gry mobilne oraz tablet graficzny. Drugi ze sprzętów będzie jednak odpowiedni dla grafików - amatorów i zawodowców, aby w nowoczesny sposób tworzyć projekty. Jeżeli jednak celem użytkownika jest wyłącznie czytanie i przechowywanie ebooków, najkorzystniejszym wyborem będzie dobrej jakości czytnik książek elektronicznych. Na co jednak warto zwrócić uwagę przed jego zakupem?Zdecydowana większość znajdujących się na rynku czytników posiada 6 calowy ekran dotykowy, jednak można znaleźć też nieco większe i mniejsze modele. Niewielki ekran może jednak okazać się mało wygodny, na co warto mieć wgląd przed zakupem urządzenia. Istotna jest nie tylko przekątna ekranu, ale i rozdzielczość ekranu. Najlepiej postawić na czytnik posiadający co najmniej 1448 x 1072 pikseli - wyższa rozdzielczość znacząco poprawi komfort czytania. Jaki rodzaj ekranu wybrać? Chociaż czytniki z ekranem LCD wciąż są produkowane, korzystniejszą opcją będzie ten z technologią E Ink ( e-papieru), która zapobiega zmęczeniu oczu.Średnia pojemność wbudowanej w czytnik pamięci wynosi 4 lub 8 GB. Jest ona wystarczająca, aby pomieścić nawet do kilku tysięcy publikacji. W przypadku szczególnie dużych wymagań pod tym względem, zawsze można rozejrzeć się za czytnikiem wyposażonym w pamięć wynoszącą 32 GB, które często wyróżniają jednak wyższą ceną. Niektóre modele posiadają wbudowany czytnik kart pamięci, przydatną między innymi do przechowywania dużych plików PDF.Pobieranie plików bezpośrednio na urządzenie możliwe jest dzięki łączności bezprzewodowej, której obecność pozwala również na systematyczne aktualizowanie oprogramowania. Korzystnym wyborem będzie zwłaszcza model wyposażony w moduł WiFi i Bluetooth, umożliwiający dodatkowo przesyłanie plików na czytnik e book z innych urządzeń. Droższe modele często posiadają też łączność 3G, co może okazać się dobrym wyjściem dla osób chcących pobierać ebooki np. podczas podróży.Chociaż czytanie w świetle dziennym nie sprawia kłopotu, może on występować niekiedy podczas użytkowania czytnika w ciemniejszych pomieszczeniach. Warto w tym celu zwrócić uwagę na czytniki e booków wyposażone w podświetlenie z automatycznie lub ręcznie regulowaną jasnością, co pozwala idealnie dostosować jasność ekranu do własnych potrzeb.