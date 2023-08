Nowa oferta Netii z umową na 9 miesięcy

Łukasz Szewczyk

• Netia wprowadza na rynek nową edycję specjalnej oferty usług dostępu do internetu na sieci własnej z umową na 9 miesięcy.

• Dodatkowo pierwszy miesiąc abonamentu klienci otrzymają gratis.

Netia oferuje od dziś (1 sierpnia) nową edycję specjalnej oferty usług dostępu do internetu na sieci własnej z umową na zaledwie 9 miesięcy. Ceny internetu startują od 40 zł miesięcznie, a już od 55 zł miesięcznie można nabyć szybki, przewodowy internet z dostępem do serwisu Disney+. Dodatkowo, w każdym wariancie pierwszy miesiąc abonamentu klienci otrzymają gratis.Jak co roku w okresie poprzedzającym powrót do szkół i na uczelnie, Netia prezentuje specjalną ofertę promocyjną na dostęp do internetu na sieci własnej, opracowaną głównie z myślą o uczniach i studentach (ale dostępną dla wszystkich chętnych). Ofertę charakteryzuje krótki okres zobowiązania (umowa na zaledwie 9 miesięcy) i atrakcyjne opłaty abonamentowe (już od 40 zł miesięcznie za dostęp o prędkości pobierania danych do 150 Mb/s, z uwzględnieniem rabatów za e-fakturę i zgody marketingowe).Ceny poszczególnych taryf przedstawiają się następująco (miesięczny abonament od 2. do 9. miesiąca):• do 150 Mb/s - 40 zł miesięcznie• do 300 Mb/s - 50 zł miesięcznie• do 600 Mb/s - 60 zł miesięcznie• do 1 Gb/s - 80 zł miesięcznieW cenach odpowiednio od 55 zł do 95 zł miesięcznie Netia oferuje internet wraz z dostępem do serwisu Disney+.Pierwszy miesiąc w każdym z wariantów klienci otrzymują gratis, a po 9 miesiącach umowa na internet lub internet z Disney+ przechodzi na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, a abonament wzrasta o 10 zł. Promocja potrwa do 31 października 2023 roku.Dodatkowo użytkownicy internetu Netii mogą dokupić na specjalnych warunkach usługi mobilne, które działają na bazie sieci Plus umożliwiającej transmisję danych o prędkości aż do 1 Gb/s. Dostępne są 4 taryfy mobilne, już od 25 zł miesięcznie, a przeniesienie numeru z innej sieci premiowane jest 3 miesiącami abonamentu gratis. W trzech wyższych planach taryfowych obowiązuje aktualnie promocja, w ramach której pakiet danych w okresie zobowiązania jest podwojony. Dzięki czemu już w taryfie Super (5G) za 30 zł miesięcznie abonenci otrzymują aż 60 GB danych.