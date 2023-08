Miesiąc za darmo dla nowych klientów Virgin Mobile na kartę

Łukasz Szewczyk

• Wakacyjna promocja Virgin Mobile

• Miesiąc korzystania z pakietu #GIGAMAKS za darmo

• Dodatkowe 400 GB na start

Virgin Mobile przygotował specjalną promocję dla nowych klientów usług na kartę. Zwolennicy usług prepaidowych, którzy kupią starter za 5 zł i zasilą swoje konto na kwotę 10 zł mogą dodatkowo aktywować promocję "Miesiąc za darmo", dzięki której zyskają nie tylko dostęp do nielimitowanych rozmów i SMS-ów, ale również do 30 GB darmowego internetu w zasięgu 5G. Ponadto na start po aktywacji pakietu #GIGAMAKS za 0 zł na miesiąc, klient dostaje z automatu 400 GB na 30 dni!Aby aktywować promocję należy wpisać kod *222*31*1#, dzięki temu klient zyska dostęp do dodatkowych gigabajtów co na przykład pozwoli nadrobić filmowe zaległości bez obaw o utratę danych.Pakiet #GIGAMAKS u osób, które zdecydują się na dalsze korzystanie z tej opcji zostanie automatycznie odnowiony. Za jedyne 30 zł miesięcznie będzie można nadal bez przeszkód korzystać z nielimitowanych połączeń i SMS-ów oraz 30 GB transferu danych mobilnych 5G w pakiecie. Jednak to nie koniec bonusów. Przy każdym cyklicznym odnowieniu pakietu #GIGAMAKS, klient automatycznie otrzyma prezent w postaci 100 GB miesięcznie przez kolejne 11 miesięcy.Dodatkowo każdy użytkownik #GIGAMAKS może zapisać się do promocji Masz za staż za pośrednictwem aplikacji Play24 - od tej chwili liczony jest czas, po którym przyznawane są comiesięczne bonusowe paczki danych:5 GB - po 6 miesiącach10 GB - po roku15 GB - po dwóch latach