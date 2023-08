E-czytnik i notatnik w jednym. PocketBook InkPad X Pro

Łukasz Szewczyk

• PocketBook zapowiada urządzenie do e-notatek i czytania -- PocketBook InkPad X Pro.

• Pierwszy w ofercie tego producenta e-notatnik i czytnik w jednym oparty jest na systemie Android.

- wyjaśnia Maksym Zhelezniak odpowiedzialny za rozwój działalności firmy PocketBook w Polsce oraz całej Europie Środkowej i Wschodniej. -- dodajePocketBook InkPad X Pro wyposażony jest ekran E Ink Mobius o przekątnej 10,3 cala i rozdzielczości 1404 × 1872 i 227 PPI. Tak duży i bezpieczny dla wzroku wyświetlacz zapewnia komfort czytania dowolnych treści: zwykłej beletrystyki i literatury faktu, literatury fachowej i biznesowej, podręczników i czasopism. Ponadto nowy model nanoszenie odręcznych notatek. Dzięki rysikowi Wacom mogą oni robić precyzyjne zapiski na marginesach podczas czytania lub pisania w oddzielnej aplikacji.PocketBook InkPad X Pro działa na platformie Android, a to zapewnia użytkownikom dodatkową swobodę korzystania z aplikacji innych firm. Od teraz można już instalować na urządzeniu różne aplikacje mobilne do czytania lub pisania odręcznego, co pozwala dostosować sposób korzystania z urządzenia do własnych preferencji.W odróżnieniu od pozostałych urządzeń marki PocketBook, InkPad X Pro nie ma preinstalowanych słowników, ale właściwe pliki można zainstalować samodzielnie. Urządzenie obsługuje pliki dźwiękowe - można słuchać muzyki przez bezprzewodowe słuchawki lub głośniki z funkcją łączności Bluetooth. Jeśli znudzi nas książka, możemy zmienić ją na audiobook i przełączyć się na tryb słuchania.Pozostałe charakterystyki PocketBook InkPad X Pro:• Czterordzeniowy procesor i 2 GB pamięci RAM dla płynnego odczytu i przepływu pracy;• 32 GB wbudowanej pamięci: wystarczająco dużo miejsca na obszerną bibliotekę, wszystkie notatki i nagrania;• Obsługa 18 formatów książek i grafik: AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, PNG, BMP, JPG, JPEG;• Urządzenie jest zasilane przez system operacyjny Android 8.1;• Gniazdo Bluetooth, Wi-Fi i USB typu C;• W zestawie znajduje się rysik Wacom i etui z funkcją usypiania.Zapowiadana cena PocketBook InkPad X Pro to 1899 zł.