Plus świętuje siatkarski jubileusz i rozdaje mistrzowskie 25 GB

• Od 25 lat Plus jest dumnym sponsorem Polskiej Siatkówki.

• Z tej okazji operator przygotował Mistrzowską promocję, w której klienci Plusa mogą otrzymać 25 dodatkowych gigabajtów internetu

Plus rozdaje Mistrzowskie 25 GB na 25-lecie

Aby skorzystać z promocji "Mistrzowskie 25 GB na 25-lecie" należy wysłać bezpłatny SMS o treści "MECZ" pod numer 80282. 25 GB będzie włączane po każdym wygranym meczu przez reprezentację mężczyzn i reprezentację kobiet w ramach CEV Mistrzostw Europy w piłce siatkowej. Promocja "Mistrzowskie 25 GB na 25 lecie" obowiązuje od 11 sierpnia do 16 września 2023 roku i jest dostępna dla klientów Plusa korzystających z ofert abonamentowych, na Kartę i Mix. Zapisanie się do promocji na jej starcie gwarantuje, że żadna wygrana nagrodzona bonusem nie zostanie ominięta.Jak co roku klienci Plusa mają też możliwość zakupu ze zniżką biletów na rozgrywane w Polsce mecze naszych siatkarskich reprezentacji. Aby skorzystać z promocji "Zniżki na mecze siatkówki" należy wysłać bezpłatnego SMS-a z odpowiednim hasłem pod numer 80150. Harmonogram meczów oraz wykaz haseł uprawniających do zniżki na konkretne dni i spotkania jest dostępny na stronie plus.pl/siatkowka. Każdy uczestnik może otrzymać po jednym kodzie uprawniającym do zakupu maksymalnie do sześciu biletów z 15% zniżką na wszystkie mecze Reprezentacji Polski mężczyzn lub kobiet wskazane we wspomnianym harmonogramie. Promocja obowiązuje do wyczerpania puli kodów rabatowych, a zakupu biletów w ramach promocji można dokonać jedynie na platformie biletowej ebilet.pl.Sieć Plus jest związana z Polską Siatkówka od 1998 roku będąc w tym czasie między innymi Głównym Sponsorem Reprezentacji Polski Kobiet i Mężczyzn oraz tytularnym sponsorem PlusLigi i sponsorem Ligi Siatkówki Kobiet. Przez 25 lat reprezentacje narodowe zdobyły łącznie aż 93 medale.