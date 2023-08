Disaster recovery, czyli niezbędny element nowoczesnej strategii zarządzania

Materiał partnera

Utrata danych i tworzenie kopii zapasowych kiedyś i dziś, to dwie zupełnie różne historie. Obecnie awaria w firmie nie jest już tak wielkim problemem o ile ta ma przygotowany disaster recovery plan. To rozwiązanie umożliwiające szybką reakcję i rekonwalescencję sprzętu po małej (i dużej) katastrofie. Dowiedz się czym jest usługa disaster recovery i dlaczego musisz ją mieć, jeśli zależy Ci na nowoczesnej strategii zarządzania w Twojej firmie.

Chociaż tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych po awarii, to dwie różne koncepcje, nie powinny funkcjonować oddzielnie, szczególnie w środowisku firmowym. Są dla siebie świetnym uzupełnieniem. Czym jest kopia zapasowa? Najprościej mówiąc jest to sposób przechowywania kopii danych firmy w miejscach takich jak: chmura, dysk zewnętrzny czy środowisko fizyczne. Kopie zapasowe są absolutnie niezbędne do funkcjonowania IT w firmie. Ich tworzenie i przechowywanie ewoluowało na przestrzeni lat, aż dotarło do punktu, w którym jest możliwe bez względu na to, czy pracujemy zdalnie czy z biura.Można wyróżnić kilka głównych przyczyn utraty danych przez firmę. Najczęściej są to:• błędy ludzkie• awaria sprzętu• klęski żywiołowe• złośliwe oprogramowanie• cyberatakiNiestety to właśnie człowiek jest najczęściej winny utracie danych przez firmę. Tak zwane błędy ludzkie zdarzają się zarówno świadomie, jak i nieświadomie, ale pewnym jest, że firma bez gotowego planu disaster recovery takich plików już raczej nie odzyska. Jednak, aby plan był skuteczny, istotny jest system tworzenia kopii zapasowych, który umożliwi szybkie odzyskiwanie pojedynczych plików czy folderów, ale także większych zestawów danych.Drugą z kolei i równie częstą przyczyną utraty danych są awarie sprzętu, np. awaria dysku twardego czy systemu operacyjnego.Wydawałoby się, że świadomość pracowników, dzięki wielu wewnętrznym akcjom firmowym na temat pishingu jest już wysoka, a jednak wciąż często zdarza się utrata danych przez ransomware, wirusy czy złośliwe oprogramowanie. Scam ma się dobrze, a tego typu incydenty mogą poczynić wyjątkowe i bolesne szkody w firmie.Czym więc jest disaster recovery ? To możliwość sprawnej reakcji na wszystkie zagrażające firmie sytuacje, w których narażona jest na utratę danych.Aby maksymalnie ograniczyć brak dostępności, wywołany różnymi awariami technicznymi, błędami ludzkimi czy katastrofami należy stworzyć tak zwany plan naprawczy. W celu dodatkowej ochrony infrastruktury informatycznej, można zbudować także zapasowe centrum danych (disaster recovery center), gdzie przechowywane będą kopie zapasowe.Przeprowadzenie dokładnej analizy ryzyka utraty danych, zanim faktycznie do niej dojdzie, jest kluczowe, aby wiedzieć, jak reagować, co robić i przede wszystkim - aby zachować spokój.Do analizy wykorzystujemy, następujące wskaźniki, które potem pomogą w utworzeniu disaster recovery plan:- RPO - określa czas, w którym firma może funkcjonować, nie mając dostępu do danych i infrastruktury.- RTO - określa maksymalny czas, w którym niezbędne jest odzyskanie danych i pełne wznowienie działania systemu.- NRO - czas, w którym uruchamiane zostają awaryjne połączenia sieciowe.- MDL - określa maksymalne straty danych, uwzględniając dostępne w organizacji możliwości odtworzenia np. poprzez wprowadzenie danych z dokumentów papierowych.Disaster Recovery Plan to tak naprawdę zbiór zasad, narzędzi i procedur, które należy wprowadzić po wystąpieniu poważnej awarii. Kluczowa jest tu ilość procesów, które potencjalnie mogą być najbardziej zagrożone katastrofą. Żeby stworzyć efektywny plan naprawczy, należy odpowiedzieć sobie na pytania na jakie zagrożenia podatna jest Twoja organizacja i jakie mogą być jej skutki, jeśli chodzi o funkcje firmy.Plan naprawczy pozwala na stworzenie solidnej tarczy ochronnej dla organizacji, niezależnie od jej wielkości. Wprowadzenie Disaster Recovery Plan to kluczowy krok, który przynosi korzyści zarówno małym firmom, średnim przedsiębiorstwom, jak i dużym korporacjom. Dzięki niemu możliwe jest zabezpieczenie najcenniejszych aktywów, takich jak dane, systemy i infrastruktura, tworząc niezastąpioną warstwę ochrony przed potencjalnymi katastrofami. Zamiast wpadać w panikę w przypadku poważnej awarii, organizacje mogą świadomie i spokojnie wdrażać zaplanowane strategie naprawcze, minimalizując straty oraz przestoje w działalności. To właśnie umiejętne wykorzystanie Disaster Recovery Plan pozwala na skuteczną reakcję na sytuacje kryzysowe i daje pewność, że firma jest w stanie stawić czoła wszelkim wyzwaniom związanym z utratą danych czy awariami systemów.