Google Shopping - na czym polegają zakupy w wyszukiwarce?

W czasach, w których rynek e-commerce kwitnie, a handel internetowy coraz odważniej konkuruje z tym tradycyjnym, użytkownicy szukają platform, które pozwolą im nie tylko kupić, ale wcześniej znaleźć produkty jak najbardziej zgodne z ich potrzebami oraz oczekiwaniami. Na tle wielu mniejszych tego typu miejsc, popularności nabiera obecnie Google Shopping. Czym ono jest i jak wyglądają zakupy w jego obrębie? Co warto wiedzieć na jego temat z punktu widzenia tak klienta, jak i sprzedawcy?

Co to jest Google Shopping?

Jak skonfigurować konto na Google Shopping?

Kluczowe funkcje Google Shopping

Filtry i opcje wyszukiwania

Możliwości personalizacji

Funkcje dla sprzedawców

Wyzwania związane z Google Shopping

, które zdecydowały się na obecność w jej ramach. W wielu aspektach jest ona zintegrowana z najpopularniejszą wyszukiwarką internetową na świecie (Google). To sprawia, że podczas poszukiwań produktów, jako klient często widzisz niestandardowe przekierowania do stron internetowych. Są to same produkty, sugerowane przez Google, opatrzone ceną i zdjęciami. To znaczy, że Google Shopping jest wykorzystywane przez sklepy do promocji i docierania do nowych klientów. Klientów bardziej świadomych, bo mogących porównywać wiele różnych ofert w tym samym miejscu.Aby robić zakupy w, nie musisz posiadać konta w usłudze. Wystarczy, że w ramach usługi wpiszesz nazwę poszukiwanego przez Ciebie produktu. System samodzielnie zasugeruje Ci najlepsze opcje zakupowe, przedstawiając ich zdjęcia, ceny, opinie oraz opcje związane z dostawą.Jeśli jesteś sprzedawcą, możesz samodzielnie i za darmo dodać swoje produkty do Google Shopping. Cały proces wymaga od Ciebie posiadania konta w usłudze Google Merchant Center, wraz z informacjami na temat sklepu. Produkty możesz dodawać ręcznie, poprzez plik XML lub integrację z Twoją platformą e-commerce. Każdy musi też być zaakceptowany przez samo Google. Pamiętaj, aby w czasie konfiguracji usługi podać jak najwięcej informacji o firmie, a także ustalić opcje dostawy. Są one wyświetlane Twoim potencjalnym klientom.to platforma, w której zastosowano wiele funkcjonalności ułatwiających robienie zakupów przez klientów, ale też ekspozycję produktów przez sprzedawców. Są one przemyślane z myślą o jak najlepszym UX (User Experience). Te najważniejsze przedstawiamy poniżej.Usługa pozwala dokładnie precyzować, czego tak właściwie się szuka. Możesz więc wpisać ręcznie nazwę produktów, a następnie zawęzić obszar poszukiwań - na przykład tylko do produktów objętych promocją czy plasujących się we wskazanych widełkach cenowych.. Kupując więc ubrania, wskażesz ich kolor, a szukając gier wideo - platformę, na którą zostały wydane.Istotną częścią Google Shopping jest personalizacja, dzięki której. Google Shopping bada Twoje zachowanie i preferencje, zawsze starając się dostarczać Ci te najbardziej trafne.Funkcjonalności platformy to również wiele udogodnień dla sprzedawców. Ci mogą(wymagana integracja z Google Ads). Samodzielnie edytują też zdjęcia i ceny produktów, a także będą zarządzać swoją widocznością w usłudze.Sposób działania platformy Google Shopping stwarza dla konsumentów fantastyczne warunki do znalezienia produktu, którego szukają. Stawia jednak wyzwania przed Tobą jako sprzedającym. Chcąc bowiem wykorzystać ją do maksimum, musisz okazać się konkurencyjny względem wszystkich podobnych sklepów. Nie tylko pod kątem cen i prezentacji swoich produktów. Istotne może tu się okazać wdrożenie nowoczesnych rozwiązań płatniczych. Koniecznie takich, które umożliwią Twoim klientom sprawną realizację transakcji, a Tobie stworzą szansę do błyskawicznego zaspokojenia ich potrzeb. Potrzeb, które w dzisiejszych czasach bazują na natychmiastowości. Konkurencyjność na tym polu może zapewnić Ci Autopay, z rozwiązaniami dostosowanymi do nowoczesnego rynku e-commerce.