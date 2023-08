Łączona oferta Polsat Box i Plusa. Telewizja z Disney+ i światłowodem

Łukasz Szewczyk

• Polsat Box i Plus wprowadzają na rynek nową ofertę łączoną

• Klienci mogą kupić telewizję Polsat Box z Disney+ i światłowodem Plusa za 19 zł miesięcznie przez cały pierwszy rok po rabatach.

Łłączona oferta Polsat Box i Plusa

Nowa oferta zapewnia rozrywkę orazświatłowodowy Internet dla wszystkich domowników. Pakiet telewizyjny S Polsat Box z dostępem do Disney+ to 55 kanałów: m.in. Polsat News, Polsat Sport, Polsat Film, Jim Jam, kanały 4K oraz nowości i oryginalne produkcje od Disneya, Pixara, Marvela, National Geographic, ze świata Gwiezdnych Wojen i pod marką Star.W każdym z nich dostępna jest telewizja Polsat Box - pakiet S (55 kanałów) z Disney+, a także Internet światłowodowy Plusa w opcji S, M lub L.• Za telewizję Polsat Box z Disney+ i światłowód S Plusa z prędkością do 300 Mb/s klienci zapłacą 19 zł/mies. przez rok, następnie 98,99 zł/mies. przez drugi rok• Telewizja Polsat Box z Disney+ i światłowodem M Plusa z szybkością do 600 Mb/s kosztuje 29 zł/mies. przez rok, następnie 108,99 zł/mies. przez drugi rok• Opłata za telewizję Polsat Box z Disney+ i ultraszybki światłowód L Plusa z prędkością do 1 Gb/s wynosi 39 zł/mies. przez rok, następnie 118,99 zł/mies. przez drugi rok