TOP 3 Programy do projektowania stron internetowych: przegląd możliwości

Materiał partnera

Kreatory stron internetowych umożliwiają uruchomienie stron internetowych od podstaw bez konieczności nauki kodowania. Jest to bardzo przydatne narzędzie, zwłaszcza dla przedsiębiorców, którym brakuje wiedzy, lub środków na samodzielne budowanie stron internetowych od podstaw dla swoich firm. Spójrzmy więc na niektóre z najlepszych programów do projektowania stron internetowych, abyś mógł znaleźć odpowiedni konstruktor stron internetowych dla siebie.

Co sprawia, że kreator stron internetowych jest dobry?

1. WebWave

Co sprawia, że WebWave to dobry wybór?

2. Wix

Co sprawia, że Wix to dobry wybór?

3. Kreator Hostinger

Co sprawia, że kreator stron WWW Hostinger to dobry wybór?

Jak wybrać kreator stron WWW?

Dobry kreator stron internetowych będzie miał takie cechy jak funkcjonalność. Krótko mówiąc, powinien mieć wszystkie narzędzia, które ułatwią Ci tworzenie stron internetowych, nawet jeśli nie masz doświadczenia w projektowaniu. Jednak są też inne rzeczy do rozważenia, takie jak łatwość użytkowania, koszt, obsługa klienta i przystosowanie do e-commerce to niektóre z aspektów, które powinieneś również rozważyć. Oto lista najlepszych programów do projektowania stron internetowych.WebWave to dobrze przemyślany program. WebWave łączy w sobie liczne funkcje i łatwość obsługi. Program spełnia nawet wymagania ekspertów w tworzeniu stron internetowych. Interfejs edytora wygląda bardzo podobnie jak w programach firmy Adobe (np. Photoshop). Podobnie jak w tych programach graficznych, w WebWave najważniejsze funkcje dostępne są na wierzchu. Zaawansowane funkcje nie są widoczne na pierwszy rzut oka, ale można uzyskać do nich dostęp za pomocą 2-3 kliknięć. WebWave działa zgodnie z zasadą WYSIWYG - (What You See Is What You Get - To co widzisz jest tym co otrzymasz). Innymi słowy, nie musisz pisać kodu strony. Program pisze ten kod za Ciebie.• Zapisywanie projektów i funkcja kopii zapasowej. Pogram zawiera funkcje automatycznego zapisu co 5 minut, a zapisywanie zmian odbywa się w tle. Wszystko to zabezpiecza efekty pracy w przypadku błędu przeglądarki.• Możliwości edycji. Możliwości programu to największa zaleta tej platformy. W przeciwieństwie do innych platform, nie znajdziemy tutaj ekstrawaganckich nazw typu Artificial Design Intelligence. WebWave to po prostu skuteczna platforma do projektowania stron internetowych. Bardzo ważną właściwością programu jest możliwość szczegółowej edycji elementów dodanych do witryny. Każdy element można edytować: można zmienić jego kolor, rozmiar, tekst.• Bardzo ważnym aspektem jest szybkość, z jaką działa edytor. Szybkość z jaką pracuje edytor bezpośrednio decyduje o naszej wydajności.Optymalizacja stron internetowych pod kątem urządzeń mobilnych. Ważną funkcją platformy jest możliwość tworzenia profesjonalnych stron zoptymalizowanych pod urządzenia mobilne.• Możliwość dodawania własnego kodu. Oprócz podstawowych opcji, edytor WebWave oferuje możliwość dodania własnego kodu HTML, JS i CSS w sekcjach Head, lub Body - co dodatkowo rozszerza możliwości tworzenia strony z pomocą tej platformy.Zobacz recenzję i opinie o WebWave i odbierz kod rabatowy do WebWawe Wix jest wyposażony w wiele atrakcyjnych szablonów i ma niesamowity edytor, który sprawia, że jest świetny, nawet dla początkujących do stworzenia imponującej strony internetowej. Wix jest na rynku od długiego czasu, dlatego ma swoje zalety ze względu na uniwersalność, którą oferuje. Wix jest świetny zarówno dla witryn osobistych, jak i e-commerce. Chociaż usługi wsparcia Wix'a mają pewne braki, podstawowe funkcje, które oferuje, są tak dobre, że możesz poważnie rozważyć to rozwiązanie.• Wix zawiera narzędzia marketingowe, co jest świetne, ponieważ rozwiązuje wiele trudnych kwestii związanych z hostingiem nowej witryny. Dla nowych właścicieli stron internetowych, SEO• może być jednym z najtrudniejszych zagadnień podczas hostingu strony internetowej. Ale z Wix nie ma się czym martwić. Po prostu kliknij na Wix SEO i otrzymasz przewodnik z niezbędnymi krokami.. Szybkość jest bardzo ważnym czynnikiem, ponieważ wolna prędkość wpływa na rankingi wyszukiwania i doświadczenie odwiedzających. Nie tylko witryny Wix są szybkie, ale samo narzędzie do budowania jest szybkie i responsywne., który pozwala na modyfikację twojej witryny, aby była przyjazna dla urządzeń mobilnych.Zobacz recenzję i opinie o Wix i odbierz kod rabatowy do Wix Ogólnie rzecz biorąc, kreator stron Hostinger jest doskonałym konstruktorem stron internetowych typu "przeciągnij i upuść" dla początkujących. Ma mniej funkcji projektowych, ale oznacza to, że tworzenie strony internetowej może być łatwiejsze i szybsze. Z jego podstawowym planem zaczynającym się od kilku złotych miesięcznie (około 10 zł przy planie 48-miesięcznym), nie ma na co narzekać. Choć Hostinger jest nowicjuszem w branży, to szybko się rozwija. Jest to platforma o szybkim i prostym interfejsie, bez wielu zbędnych narzędzi projektowych. To może być dobre rozwiązanie, zwłaszcza jeśli chcesz się skupić na uruchomieniu swojej pierwszej strony internetowej. Podczas gdy branża skupia się na oferowaniu coraz większej ilości funkcji, Hostinger stawia na prostotę. Cena usługi jest również przystępna. Najlepszą rzeczą w kreatorze Hostinger jest elastyczność w skalowaniu planu, kiedy tylko chcesz. Krótko mówiąc, możliwości i cena całego pakietu Hostinger sprawiają, że jest to doskonały wybór, na którym użytkownicy mogą polegać., więc prawie każdy może go używać. Jeśli jesteś zaznajomiony z narzędziami wizualnymi, łatwo przystosujesz się do korzystania z tego narzędzia., a ponieważ jest to plan bez kosztów, możesz go wypróbować tak długo, jak chcesz. Gdy przekonasz się, że Hostinger jest dla Ciebie odpowiednim narzędziem, możesz odpowiednio rozbudować swój plan.• Hostinger jest bardzo atrakcyjne, ponieważ jest prawdopodobnie jedną z najtańszych firm w tej branży. Dotyczy to również ich planów e-commerce. Ogólnie rzecz biorąc, kreatory stron internetowych nie są tak drogie, ale te oferujące funkcje e-commerce mają tendencję do wyższej ceny.• Często najtrudniejszą częścią tworzenia strony internetowej jest decyzja o wyborze projektu. Do tego właśnie służą szablony.. Wystarczy przeciągnąć i upuścić nowe elementy lub po prostu usunąć wszystko, czego nie chcesz.• Wyobraź sobie, ile czasu zaoszczędzisz na szukaniu obrazów, nie martwiąc się o ryzyko naruszenia praw autorskich., a to jest nieodzowny element tworzenia strony internetowej.Zobacz recenzję i opinie o kreatorze stron od Hostinger Wybór odpowiedniego kreatora stron WWW, który spełni nasze indywidualne potrzeby oraz oczekiwania, stanowi często trudne wyzwanie dla wielu początkujących twórców stron internetowych. W świecie, w którym technologia rozwija się nieustannie, a rynek narzędzi do tworzenia stron jest wręcz przepełniony różnorodnymi propozycjami, konieczne jest przemyślane podejście do tego tematu. Podczas tego procesu decyzyjnego, biorąc pod uwagę różnorodność dostępnych platform, powinniśmy zastanowić się nad kilkoma kluczowymi kwestiami.Po pierwsze, warto zadać sobie pytanie,. Czy jesteśmy zainteresowani prostą wizytówką online, czy też rozbudowanym sklepem internetowym? W zależności od odpowiedzi, możemy skierować swoją uwagę na kreatory oferujące konkretną gamę funkcji, które wpisują się w nasze oczekiwania.Kolejnym krokiem, który warto uwzględnić, jest. Czy jest on intuicyjny i przyjazny dla użytkownika, czy raczej skomplikowany, wymagający od nas zaawansowanej wiedzy technicznej? W kontekście tej kwestii, kluczowe jest również to, czy dany kreator oferuje bogate wsparcie w postaci tutoriali, FAQ czy wsparcia technicznego.Nie możemy też zapominać o. Chociaż wiele kreatorów stron WWW oferuje podstawowe wersje za darmo, często za bardziej zaawansowane funkcje trzeba dodatkowo płacić. Dlatego warto zastanowić się, czy jesteśmy gotowi zainwestować w narzędzie, które pomoże nam osiągnąć zamierzony efekt naszej strony.Wspominając funkcjach programów do projektowania stron internetowych, nie możemy pominąć takich pojęć jakczy. Współczesne kreatory stron powinny oferować te funkcje jako standard, pozwalając na tworzenie stron przystosowanych do różnych urządzeń, zoptymalizowanych pod kątem wyszukiwarek oraz łatwych do udostępniania w mediach społecznościowych.Wśród innych popularnych programów do tworzenia stron WWW na rynku, wiele osób wybiera takie narzędzia jak WordPress (szczególnie rozbudowany o page-buildiery takie jak Elementor czy Divi ) oraz zyskujący ostatnio popularność Webflow Podsumowując, wybór kreatora stron WWW to decyzja, której nie powinniśmy podejmować pochopnie. Analizując różne opcje, zwracając uwagę na ich funkcjonalność, użyteczność oraz cenę, będziemy mogli podjąć świadomą decyzję, która przyniesie nam korzyści w dłuższej perspektywie.