Materiał partnera

Czy iPhone 15 będzie wart swojej ceny?

Wraz z nadchodzącym debiutem iPhone'a 15, pojawia się wiele spekulacji i pytań dotyczących tego, czy najnowszy flagowy produkt firmy Apple będzie rzeczywiście wart swojej ceny. Z każdą nową iteracją smartfona pojawiają się nowe funkcje, udoskonalenia i innowacje. Jednak czy to wystarczy, by usprawiedliwić relatywnie wysoką cenę urządzenia? Nie od dziś wiadomo, że choć produkty Apple nie należą do najtańszych, to ogrom funkcji i atrakcyjny design wciąż przyciąga nowych użytkowników.