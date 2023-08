Polacy nie potrafią walczyć z hejtem w internecie

Łukasz Szewczyk

• Hejtu w internecie doświadczyło 37 proc. Polaków - wynika z badania IRCenter dla agencji Newseria.

• Cyberprzemoc jest jednak przede wszystkim obecna w życiu młodych użytkowników sieci.

• Najczęstszym pretekstem do ataku są poglądy na tematy społeczne, wygląd, poglądy polityczne oraz hobby.

- mówi w rozmowie z agencją Newseria Biznes Janusz Sielicki.Z badania IRCenter wynika, że bezpośredniego hejtu w internecie doświadczyło 37 proc. wszystkich badanych. Wśród starszych dorosłych (55-65 lat) ten odsetek jest na dość niskim poziomie (19 proc.) - ze względu na wpojone zasady nieobrażającej nikogo dyskusji, ale też rzadszego korzystania z internetu. Wśród młodszych osób z hejtem spotkała się już większość, bo 60 proc. w wieku 18-24 lata i połowa w wieku 25-34 lata.- tłumaczy partner IRCenter. -Raport NASK "Nastolatki 3.0" wskazuje, że 3/4 uczniów spotkało się z jakąś formą cyberprzemocy. Coraz częściej kończy się ona dla młodych ludzi tragicznie. Podobnie jak w świecie rzeczywistym hejt dotyczy przede wszystkim poglądów na tematy społeczne (38 proc.), wygląd (35 proc,), poglądów politycznych (30 proc.) czy hobby i zainteresowań (24 proc.).- przekonuje ekspert.Rośnie świadomość hejtu. Z badania IRCenter wynika, że 77 proc. Polaków słyszało o przypadkach, w których hejterskie komentarze miały negatywny wpływ na osoby, które były ich adresatami. Ponad 60 proc. było świadkiem, gdy osoba publikująca w sieci otrzymała obraźliwe komentarze. Niemal 90 proc. badanych twierdzi zaś, że hejterskie komentarze są zbyt częstym zjawiskiem w internecie.Choć badani mają świadomość, że mowa nienawiści wpływa na klimat i jakość dyskusji online, to nie zawsze potrafią reagować. Ponad połowa (58 proc.) nie robi nic, co trzeci zgłasza hejt administratorom strony, tylko co piąty (19 proc.) staje w obronie osoby hejtowanej. Jednocześnie 78 proc. Polaków uważa, że z cyberprzemocą należy walczyć.- podkreśla Janusz Sielicki.