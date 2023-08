Światłowód Play z krótką umową, Netflix z prezencie

Łukasz Szewczyk

• Nowe oferty światłowodu Play

• Krótka umowa, nawet na jedyne 9 miesięcy

• Netflix na 2 miesiące w prezencie

Play ogłasza nową ofertę z myślą dla studentów oraz wszystkim tym, którzy nie chcą wiązać się z dostawcą długą umową. Operator proponuje kontrakt na9 miesięcy, a po tym czasie można go przedłużyć na promocyjnych warunkach lub korzystać z usługi z umową na czas nieokreślony.Dodatkowo fioletowa sieć przygotowała kilka wariantów prędkości swojej usługi (od 300 Mb/s aż do 5 Gb/s), aby każdy mógł wybrać opcję dopasowaną do swoich potrzeb. Na najbardziej wymagających użytkowników na wybranych obszarach czeka prędkość aż do 5 Gb/s z 2 miesiącami gratis w umowie na 12 miesięcy, co pozwoli na komfortowe korzystanie z wielu urządzeń jednocześnie, pobieranie dużych plików, granie online czy obsługę systemów smart home.Dzięki rabatowi dla klientów usług komórkowych Play jest on dostępny już od 30 zł miesięcznie. Wszyscy klienci Play wybierający nowe oferty światłowodu mogą otrzymać, aż 2 miesiące dostępu do Netflix w prezencie.