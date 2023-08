Sport premium i hity od Sony w serwisie Netia GO

Łukasz Szewczyk

• Serwis Netia GO został wzbogacony o kolejne treści.

• Klienci zyskali dostęp do nowego pakietu kanałów sportowych premium z miesięczną subskrypcją, natomiast biblioteka VOD serwisu została wzmocniona szeregiem superprodukcji od Sony Pictures Entertainment.

Nowy pakiet - Netia Sport Premium - który jest dostępny w serwisie Netia GO w cenie od 35 zł miesięcznie (w zależności od urządzenia, na którym się kupuje dostęp), nie wiąże się z zawieraniem długotrwałych zobowiązań. Pakiet zapewnia dostęp do transmisji meczów Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Narodów UEFA na kanałach Polsat Sport Premium, a także meczy lig włoskiej, hiszpańskiej (wybrane), francuskiej, portugalskiej, belgijskiej, Pucharu Anglii, Pucharu Niemiec oraz meczy PGE Ekstraligi na kanałach Eleven Sports.W bibliotece VOD serwisu Netia GO (filmy udostępnianie na 48 godzin w cenach od 5 zł do 20 zł; kwota doliczana do rachunku) pojawiły się natomiast produkcje kolejnego wielkiego studia filmowego - Sony Pictures Entertainment. Są to zarówno najnowsze produkcje, tj. "Spider-Man. Poprzez multiwersum", "Rycerze Zodiaku", "Hotel Transylwania 4: Transformania", "65", czy "Bullet train", jak i dziesiątki cenionych klasyków.Serwis Netia GO jest dostępny bez dodatkowych opłat dla abonentów usług telewizyjnych Netii. Zapewnia dostęp do bogatej oferty treści VOD oraz kanałów telewizyjnych online, które są dostępne na praktycznie dowolnym urządzeniu (komputery - go.netia.pl, aplikacje na urządzenia z systemem Android i iOS, w tym telewizory z Android TV i Apple TV, Samsung - wyprodukowane od 2019 roku, funkcje Chromecast, Airplay oraz dekodery z serii Netia EvoBox).