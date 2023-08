Nawet 2 lata światłowodu z telewizją za darmo w T-Mobile

Łukasz Szewczyk

• T-Mobile rusza z nową ofertą Magenta Dom

W pakiecie usług dla domu Magenta Dom klienci znajdują abonament komórkowy z nielimitowanym internetem w smartfonie, światłowód oraz telewizję z 149 kanałami. W ramach nowej oferty można zyskać wiele usług za darmo.Przenosząc lub dokupując trzy abonamenty komórkowe w T-Mobile w taryfie "M Nielimitowana" (z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i nielimitowanym internetem z prędkością do 30 Mb/s) lub "L Nielimitowana" (z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i internetem bez limitu danych i prędkości), klienci przez dwa lata mogą korzystać z internetu światłowodowego (300 Mb/s) oraz telewizji pakiet TV S za darmo. W ten sposób oszczędzają do 1560 zł w ciągu 24 miesięcy.Osoby, które zdecydują się przenieść lub dokupić dwa abonamenty komórkowe w taryfach "M Nielimitowana" lub "L Nielimitowana", otrzymają telewizję pakiet TV S oraz światłowód 300Mb/s na 18 miesięcy za darmo.Z kolei przenosząc jeden numer do T-Mobile lub dokupując kolejny abonament w taryfie "M Nielimitowana", bądź "L Nielimitowana", otrzymamy telewizję pakiet TV S oraz internet światłowodowy 300 Mb/s przez 12 miesięcy za darmo.Jest też oferta dla osób, którym zależy przede wszystkim na usługach głosowych. Przenosząc numer do magentowej sieci i wybierając taryfę "M Nielimitowana" nowy klient przez pierwsze 3 miesiące nie poniesie żadnych opłat. Z kolei ci, którzy przeniosą bądź dokupią dwa abonamenty komórkowe w taryfie "M Nielimitowana", przez 12 miesięcy za drugi abonament zapłacą 0 zł. Analogicznie przenosząc lub dokupując trzy numery w tej taryfie, klient dostaje 18 darmowych miesięcy za trzeci z nich. Przy czterech przeniesionych bądź dokupionych numerach a taryfie "M Nielimitowana", czwarty abonament będzie przez 2 lata za darmo.Podobnie promocja działa w przypadku wyboru oferty "L Nielimitowana" z tą różnicą, że w okresie promocyjnym, wynikającym z liczby zawartych umów, opłata za abonament komórkowy wyniesie 20 zł/mies.