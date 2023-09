Koniec UPC. Play i UPC formalnie połączone

Łukasz Szewczyk

• UPC to teraz Play.

• Z dniem 31 sierpnia 2023 roku następuje prawne połączenie spółek P4 i UPC Polska, które jest ostatnim formalnym etapem integracji rozpoczętej w kwietniu ubiegłego roku.

Wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego UPC Polska staje się formalnie częścią spółki P4, która przejęła wszelkie prawa i obowiązki UPC Polska. Oznacza to, że obecni klienci UPC Polska mogą nadal korzystać ze swoich usług na dotychczasowych warunkach. Zarówno czas trwania umów, wysokość opłat jak i dane rachunku bankowego do dokonywania wpłat pozostają niezmienione.Wspólne działania już od zeszłego roku przyniosły wspólne usługi telekomunikacyjne. Połączenie obu zespołów zaowocowało wspólną powitalną ofertą wprowadzoną w szybkim czasie w maju 2022, a rok później wdrożeniem Telewizji Nowej Generacji z pierwszym na rynku systemem punktowym, wyznaczającej nowy standard korzystania z usług telewizji cyfrowej, a także oferty światłowodu. Jak przekonuje operator, dalszy rozwój po połączeniu operatorów pozwoli na zapewnienie klientom różnorodnych ofert dopasowanych do potrzeb.