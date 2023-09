Trzy miesiące abonamentu gratis dla przenoszących numer do Plusha

Łukasz Szewczyk

• Plush na nowy rok szkolny startuje z nową promocją.

• Wszyscy, którzy zdecydują się przenieść numer do Plusha z innej sieci przez pierwsze trzy miesiące od podpisania umowy nie płacą za abonament.

3 miesiące abonamentu gratis Plush

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego Plush rusza z nową promocją: trzy pierwsze miesiące abonamentu za darmo dla wszystkich, którzy zdecydują się przenieść numer do Plusha i podpiszą umowę abonamentową na 24 miesiące. Promocja dotyczy abonamentów na czas określony za 25 zł/mies., 30 zł/mies. (20 zł/mies. przez rok), a także 50 zł/mies. i obowiązuje od momentu podpisania umowy. Osoby przenoszące do Plusha kilka numerów ucieszy fakt, że rabat będzie dostępny na każdym numerze.Jeżeli ktoś szuka smartfonów na nowy rok szkolny, to w Plushu może mieć dwa urządzenia w cenie jednego. Z promocji można skorzystać wybierając nową lub przedłużając obecną umowę na czas określony. Kupując Xiaomi Redmi Note 12 5G 4/128GB lub Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6/128GB w prezencie dostępny jest Xiaomi Redmi A2 2/32GB.Dodatkowo, w Plushu do 3 września można zakupić wybrane modele smartfonów Samsung w niższej cenie. Przy zakupie Samsung Galaxy Z Fold 5 5G lub Samsung Galaxy Z Flip 5 5G klienci będą mogli zaoszczędzić nawet do 600 złotych. Ponadto, decydując się na zakup Samsung Galaxy Z Flip 5 lub Z Fold 5 można otrzymać słuchawki Galaxy Buds2 Pro w prezencie. Wystarczy aktywować smartfon do 10 września oraz do 17 września wypełnić specjalny formularz dostępny w aplikacji Samsung Members.Użytkownicy Plusha mogą bezpłatnie skorzystać z możliwości, które zapewnia dostęp do sieci 5G Plusa