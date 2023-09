Jak lokalnie reklamować firmę?

Materiał partnera

Choć w przestrzeni miejskiej i internetowej widać przede wszystkim reklamy dużych firm, to lokalne biznesy również promują swoje działania. Mogą to robić zarówno w internecie, jak i w formie outdoorowej. Na jakie metody marketingu warto szczególnie zwrócić uwagę? Chcesz rozreklamować małą firmę? Czytaj dalej!

Lokalne formy reklamy firm

Czy reklamy lokalne w internecie mają sens?

Marketing lokalny - jakie daje korzyści?

Skuteczna reklama lokalna firmy ma na celu promowanie usług lub produktów przedsiębiorstwa na ograniczonym terytorium. Na przykład warsztat samochodowy może rekomendować swoje działania w danym mieście czy powiecie, ponieważ nie ma potrzeby pozyskiwania zepsutych aut z bardzo daleka.Taka sama sytuacja dotyczy np. działających lokalnie rolników, którzy sprzedają owoce swojej pracy w gospodarstwie. Zwykle handel odbywa się w najbliższej okolicy, ale wymaga promocji, aby społeczność z pobliskich miejscowości mogła dowiedzieć się o takiej ofercie.Jedną z lokalnych form promocji marki są plakaty rozwieszane na tablicach z ogłoszeniami. Trzeba na nich zamieścić wszelkie informacje kontaktowe czy godziny otwarcia. W miejscach publicznych (np. na ogrodzeniach czy budynkach) warto rozwieszać większe banery promujące usługi lub produkty, oczywiście po uprzednim pozwoleniu.Efekty może przynieść także promocja w lokalnych czasopismach czy rozkładanie ulotek i wizytówek w okolicznych sklepach i innych punktach usługowych. Najpierw należy jednak poprosić o zgodę na takie działania. Gdy ma się własny lokal, bardzo ważną rolę odgrywa design zewnętrznej części sklepu czy salonu. Musi zwracać uwagę i wyraźnie sygnalizować profil przedsiębiorstwa.Aktualnie automaty Paczkomat® znajdują się na terenie całej Polski, nawet w niewielkich miejscowościach. InPost oferuje oklejanie swoich urządzeń reklamami, co może okazać się bardzo efektywne. Ze skrytek korzystają bowiem konsumenci w różnym wieku i o różnych potrzebach. Daje to sposobność dotarcia do zupełnie nowych odbiorców. Na wyświetlaczach maszyn, za pomocą których odbiera i nadaje się paczki, da się umieścić również grafiki i animacje.Reklamy lokalne mają duże znaczenie w budowaniu pozycji biznesu niezależnie od terytorium, na jakim ten działa. Jedną z opcji stanowią artykuły sponsorowane na lokalnych serwisach informacyjnych. Powinno się publikować takie treści, które przybliżają nieco działalność danego przedsiębiorstwa i zawierają link do jego oficjalnej witryny. Jeśli dana marka nie ma własnej strony, powinna umieścić w treści inne dane umożliwiające kontakt.Warto mieć jednak własne www lub profile w social mediach, nawet gdy prowadzi się niedużą działalność lub sprzedaje się własne wyroby. Gdy konsumenci szukają nowego miejsca do zakupu przedmiotów czy skorzystania z usług, sięgają głównie do internetu. Dzięki link buildingowi można rozszerzyć sieć połączeń i wpłynąć na pozycję przedsiębiorstwa w wyszukiwarce.Firmy mogą promować się również na lokalnych grupach w serwisach społecznościowych. Swoje usługi można ogłaszać m.in. na portalach dla mieszkańców danego osiedla, miejscowości czy nawet gminy. Takich przestrzeni w internecie jest sporo, dlatego warto dbać o swoje social media, a nawet inwestować w reklamy sponsorowane. Wiele zależy od budżetu, jakim się dysponuje. Środki przeznaczane na dobrze zaplanowane akcje marketingowe zwracają się jednak z nadwyżką.Marketing lokalny z założenia skierowany jest do mniejszej grupy odbiorców niż reklamy emitowane w całym kraju. Dzięki temu łatwiej zbudować rozpoznawalność marki w określonej społeczności. Często lokalni biznesmeni znają dużą część mieszkańców danego regionu i łatwiej im umacniać swoją pozycję, gdy dodatkowo stosują promocję.Lokalne zbiorowości często sięgają do regionalnych czasopism czy portali w poszukiwaniu informacji o bieżących wydarzeniach. Publikowanie treści promocyjnych w takich miejscach sprawia, że czytelnicy trafiają na nie i nawet podświadomie zapamiętują te dane na przyszłość. Warto wykorzystywać szanse od takich firm jak InPost, które pozwalają na innowacyjne i zwracające uwagę reklamy. Może to właśnie Paczkomat z reklamą Twojej firmy będzie najlepszym pomysłem?