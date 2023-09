Internet połowę taniej w Plusie

Łukasz Szewczyk

• W czwartek (14 września 2023 roku) w Plusie startuje nowa promocja.

• Rodzice uczniów szkół podstawowych, będą mogli skorzystać z oferty Internetu mobilnego lub światłowodowego z 50% zniżką przez rok.

Internet 50% taniej w Plusie

Z promocji mogą skorzystać osoby, które wybiorą nową umowę na 12 miesięcy na Internet mobilny lub światłowód. W celu podpisania umowy niezbędne jest potwierdzenie, że jest się rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka uczącego się w szkole podstawowej. Oferta nie łączy się z innymi promocjami i obejmuje następujące pakiety:• 50 GB za 19,50 zł/mies. zamiast 39 zł,• 100 GB za 24,50 zł/mies. zamiast 49 zł,• 150 GB za 29,50 zł/mies. zamiast 59 zł,• 200 GB za 34,50 zł/mies. zamiast 69 zł,• światłowód z prędkością do 1 Gb/s za 34,50 zł/mies. zamiast 69 zł: w przypadku mieszkań na infrastrukturze Netii,• światłowód z szybkością do 1 Gb/s za 47,50 zł/mies. zamiast 95 zł: na pozostałych zasięgach dostępnych w ofercie Plusa.Osoby, które wybiorą powyższą ofertę mogą skorzystać z dostępu do Disney+ przez rok w prezencie, od 13. miesiąca opłata wynosi 28,99 zł/mies. Ponadto, decydując się na zawarcie umowy na Internet mobilny na plus.pl, można skorzystać z usługi Ochrona Internetu i Tożsamości przez rok za darmo.Podpisanie nowej umowy na Internet w promocji "50% taniej" jest okazją, aby kupić nowy router domowy. Wybierając abonament internetowy za min. 24,50 zł/mies. (zamiast 49 złotych) można kupić np. Zowee Router 5G CPE 5 lub ZTE MC888 5G w atrakcyjnych ratach na 12/36/48 miesięcy. Na przykład, w wariancie na 48 miesięcy opłata na start to 50 zł, a rata miesięczna wyniesie 20 złotych. Całkowity koszt zakupu każdego z tych routerów wyniesie wtedy jedynie 1010 złotych.Każdy z powyższych abonamentów zapewnia dostęp do sieci 5G w Plusie.