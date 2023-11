Smartfony z abonamentem taniej o połowę w świątecznej ofercie Play

Łukasz Szewczyk

Po świątecznych promocjach na internet i telewizję fioletowy operaror ogłasza kolejne. Przechodząc do Play telefon można otrzymać w promocyjnej cenie. Klienci przenoszący swój numer do ofert abonamentowych Play M, L lub Homebox mogą skorzystać z rabatu do 50% na wybrane urządzenia takich marek jak Samsung, Xiaomi oraz realme. Dodatkowo Play proponuje wygodne raty 0%.Promocja jest także dostępna dla przedsiębiorców przenoszących swój numer do ofert Play L dla Firm oraz XL dla Firm.Dla osób które nie lubią się ograniczać przy przeglądaniu internetu przygotowano Play Homebox, w którym internet w smartfonie jest całkowicie bez limitu - zarówno prędkości jak i danych. A do tego w ramach oferty otrzymuje się dodatkową kartę z internetem bezprzewodowym 300 GB z pełną prędkością, dzięki której z internetu można korzystać także na innym urządzeniu - laptopie czy tablecie z modemem komórkowym lub routerze Wi-Fi w domu czy biurze.